EDICTO: CARLETTO JOSE MARIA P/ SUCESIÓN

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N.º 256758 caratulados: CARLETTO JOSE MARIA P/ SUCESIÓN declara la apertura del proceso sucesorio de CARLETTO JOSE MARIA con DNI N.º 6.899.616 Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo