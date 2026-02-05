EDICTO: CAMPANELLA IRMA ANGELA P/ SUCESIÓN -EXPTE. N°422.961

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N°422.961 “CAMPANELLA IRMA ANGELA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores,herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por la causante Sra. Irma Angela Campanella, D.N.I. N.º F3.781.264, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia- Juez.-