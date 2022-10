EDICTO: BNA C/ REINOSO, PABLO GABRIEL S/COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO - Autos FMZ 17236/2021

De conformidad con lo ordenado en los autos FMZ 17236/2021 caratulados: “BNA C/ REINOSO, PABLO GABRIEL S/COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO”, el Sr. Juez ha ordenado NOTIFICAR a la Sr. REINOSO, PABLO GABRIEL D.N.I. 34.370.255, de ignorado domicilio la providencia que dispone: “Mendoza, 10 de diciembre 2021 Proveyendo el escrito titulado “acompaña tasas – manifiesta”, digitalizado por la Dra. Ana C. Schmitd: Agréguense y ténganse presente las boletas de pagos acompañados.- Téngase por cumplido con lo ordenado en autos.- Declárese la competencia del Tribunal para entender en la presente causa y la procedencia del fuero federal. Por deducida la presente demanda la que tramitará por procedimiento ORDINARIO de la que se corre traslado por el término de QUINCE (15) DÍAS (arts. 338, 340 y ccs. del CPCCN). La citación deberá efectuarse con emplazamiento para presentarse, contestar la demanda y constituir domicilio electrónico, bajo apercibimiento de ley (arts. 339, 59, 41 y ccs. del cód. cti.).- Atento al domicilio de la demandada practíquese la notificación que se ordena por intermedio oficio.- NOTIFÍQUESE.- Al escrito titulado “inhibición general de bienes – se libre oficio”: Atento que no se han acreditado los supuestos previstos por el artículo 228 del CPCCN, a lo solicitado no ha lugar.- FIRMADO POR: PABLO OSCAR QUIROS – JUEZ FEDERAL “Mendoza, 10 de agosto 2022 Proveyendo el escrito titulado “notificación por edictos”, digitalizado por la Dra. Ana Carina Schmidt .- Como se solicita, atento las constancias de autos bajo su exclusiva responsabilidad, publíquense edictos por dos días en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario Los Andes y Uno, emplazando al demandado Sr REINOSO PABLO GABRIEL para que en el plazo establecido en fecha 12/10/2021 providencia que deberá transcribirse en forma íntegra, comparezca a tomar la intervención que corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial de ausentes para que la represente en él. (art. 343 y ccs. del CPCCN). FIRMADO POR: PABLO OSCAR QUIROS - JUEZ FEDERAL”.