DR. FERNANDO GAMES – JUEZ - TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA- PRIMERO PODER JUDICIAL MENDOZA Autos N° 283.476, “BILIATO MARCELO MARTIN C/ PESCI JORGE LUIS Y BECERRA JOSE GUSTAVO P/ ACCIÓN DE NULIDAD”, DISPONE SE NOTIFIQUE Al Sr. JORGE MARTIN QUINTEROS DNIN° 32.353.820 PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO: “Mendoza, 14 de Octubre de 2025. (...)Conforme lo solicitado por la parte actora de la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CPCCT nro. 9001). Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expusto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda .- LI - Fdo. Dr. Fernando Games – Juez”. http://www.jus.mendoza.gov.ar/contenidos/?id=69e8e37d96a4ea11e2fbe42e Y a fs. 45, “Mendoza, 17 de Abril de 2026. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: IDeclarar al Sr. JORGE MARTIN QUINTEROS DNI N° 32353820, persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del C.P.C.C.yT III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. LI - Fdo. Dr. Fernando Games - Juez”
EDICTO: BILIATO MARCELO MARTIN C/ PESCI JORGE LUIS Y BECERRA JOSE GUSTAVO P/ ACCIÓN DE NULIDAD - Autos N° 283.476
Publica: 4, 7, 12/5/2026.-