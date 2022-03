EDICTO: "BENITO, MARÍA FLORENCIA Y OTS. C/HEREDEROS DE LUIS RODRIGUEZ Y OTS. P/DIV. DE CONDOMINIO" -Autos N°: 251.715

LUIS ENRIQUE MAGNI, Martillero Público, Matricula 1.850, orden 3º Juzgado Civil, Comercial y Minas, autos Nº 251.715, Caratulados: BENITO MARÍA FLORENCIA Y OTS. EN J: 156.812 “BENITO, MARÍA FLORENCIA Y OTS. C/HEREDEROS DE LUIS RODRIGUEZ Y OTS. P/DIV. DE CONDOMINIO” P/EJECUCIÓN DE SENTENCIA, remataré a viva voz próximo 10 de MARZO, A LAS 9:00 HORAS en Oficina de Subastas Judiciales, San Martín 322, Ciudad, Mendoza, 100 % de un INMUEBLE propiedad de María Florencia Benito (25%), Gonzalo Benito (25%) y Luis Rodríguez (50%). No se admite compra por comisión (art. 268 apart. I CPCCT). Y a fin que se proceda a la inscripción registral del bien deberá acompañar el correspondiente certificado catastral siendo a su cargo la tramitación y aprobación del mismo de conformidad con la disposición técnico registral número veinte publicada en el boletín oficial 14/2/96. La subasta será sobre un bien inmueble urbano con edificio, ubicado con frente a calle República de Siria Nº 3.505, Villa Nueva, departamento de Guaymallén, Mendoza, con una superficie s/plano de: trescientos metros cuadrados (300 mts.2). Límites y Medidas: Norte: con calle República de Siria en diez (10) metros. Sur con Gerardo Lopez en diez (10) metros. Este con Ramón Orellana y Pedro Cavichioli en treinta (30) metros. Oeste: con Hilda de Piorano en treinta (30) metros. Sin derecho de agua. INSCRIPCIONES: Matrícula Nº 47.063/4 de Folio Real. DEUDAS: A.T.M.: Padrón 04-25327-4 debe pesos Diecinueve mil novecientos ochenta con setenta y dos centavos ($ 19.980,72) al 15/10/2021. MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN: padrón 19238 debe: pesos Cincuenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro con diez centavos ($ 52.284,10) al 14/09/2021. AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A., Veintitrés mil quinientos sesenta y cuatro con ochenta y nueve centavos ($ 23.564,89) al 13/09/2021. Deudas reajustables al momento de su pago. Gravámenes: EMBARGO: Pesos Doscientos mil ($ 200.000.), por oficio 3º Juzgado Civil, en juicio Nº 251.715, Caratulados: Benito María Florencia y Ots. En J: 156.812 “Benito, María Florencia y Ots. c/ Herederos De Luis Rodriguez y Ots. p/ Div. de Condominio” p/Ejecución de Sentencia”, registrado a fs. 60 del Tomo 556 de Embargos General. Ent. 1661477 del 10/08/17 sobre el 18,75% indiviso del 50% inscripto a nombre de Rodríguez Luis que corresponde a la parte alícuota de la demandada María Cristina Rodríguez y su ampliación hasta Pesos Seiscientos Cincuenta mil ($ 650.000) por oficio del 09/04/2021 relacionado con el anterior, en los mismos autos e inscripto a fs. 02 del Tomo 593 de Embargos Generales. Reserva y Constitución de Usufructo: de carácter gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer, sobre el 25 % indiv. del Sr. Ricardo Ángel Benito y el 25 % indiv. de la Sra. María Teresita Patrignani respectiv. Ent. 134167 del 31/10/2003. MEJORAS: Superficie cubierta: ochenta metros cuadrados aproximadamente. Inmueble sismo resistente de ladrillo con techo de losa con visibles marcas de humedad, como así también en los muros; libre de ocupantes, en estado de abandono, al momento de su constatación. Rejas color negro en todo el frente con portón y puerta alta, luego rejas más bajas. Rejas en las ventanas. Posee: Cocina comedor con bajo mesada y mesada de acero inoxidable con bacha y grifería; otro mueble más chico con mesada de acero inoxidable con bacha y grifería; living comedor, un baño completo azulejado; pasillo de distribución; dos dormitorios; una puerta desde el pasillo para ingreso al patio, donde hay dos construcciones precarias chicas, sin techo; patio amplio. Los pisos son mosaico calcáreo. Cuenta con todos los servicios en la zona, en el inmueble se encuentran cortados. AVALÚO FISCAL 2019: Pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 529.271) año 2021. BASE: Tres avalúos fiscales, pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE ($ 1.587.813.), de donde partirán las ofertas con un incremento mínimo de $ 10.000. CONDICIONES DE VENTA: Acto SUBASTA comprador depositará dinero efectivo: 10% seña, 3% comisión Martillero. El adquirente deberá depositar el saldo de precio y el impuesto fiscal correspondiente dentro de los CINCO días (5) de notificado el auto aprobatorio del remate. Informes: Secretaría Tribunal o Martillero: Godoy Cruz 550, sexto piso, Dpto. 2, ciudad, Mendoza. Teléfono: 2615261691.