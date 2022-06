EDICTO: BARBUZZA YESICA ROMINA C/ GARCIA HORACIO ARMANDO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 251343

JUEZ DEL CUARTO TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA DE MENDOZA, en Autos Nº 251343 caratulados: "BARBUZZA YESICA ROMINA C/ GARCIA HORACIO ARMANDO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", NOTIFICA AL SR: ARMANDO RODRIGO GARCÍA DNI 25.272.598 respecto del inmueble que se pretende usucapir inscripto en el Asiento Nº 27105, fs. 953 Tomo 106-C- Guaymallén, Mendoza; el que consta de una sup. según mensura de 317.49 m2 y sup. según titulo de 2 ha. (3830.67 m2) con padrón Territorial NO 04-80.675-8; padrón municipal Nº 63.699, nomenclatura catastral Nº 04-13-02-0009000003-0000-8 ubicada en Barrio Constitución, calle Lateral Mathus Hoyos Nº 6.891, El Sauce, Guaymallén, Mendoza (Actual B Casa 3, El Sauce, Guaymallén, Real el proveído de fs. 68 de los autos arriba intitulados, El Cuarto Tribunal de Gestión Asociada de la Primera Circunscripción dictó la siguiente providencia, la que copiada en su fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 04 de julio de 2016.- Córrase TRASLADO de la demanda y su ampliación de fs. 23 al titular registral por el término de DIEZ DÍAS para que comparezca, responda y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 212 y 214 del C.P.C.).- Fdo: Dra. María Paula Calafell- Conjuez. Proveyendo a fs. 169: Mendoza, 05 de octubre de 2018. Proveyendo fs. 167/168: Téngase por acreditada la personería invocada, a mérito de la ratificación efectuada. Atento a lo expuesto, téngase por modificada la demanda en el sentido expresado y notifíquese como se solicita al Sr. Amando Rodrigo Garcia, heredero del titular registral Sr. Horacio Armando García como se solicita y en el domicilio denunciado. Fdo: Dra. Ester FRECENTESE -Secretaria. Proveyendo a fs. 191. Mendoza, 31 de Mayo de 2019. Notifíquese el traslado de fs. 68 y su ampliación de fs. 169 al Sr. Amando Rodrigo Garcia, heredero su calidad de heredero del titular registral Sr. Horacio Amando Barbuzza.- Fdo: Dra. Ester FRECENTESE - Secretaria, Proveyendo a fs. 206 Mendoza, 15 de Octubre de 2021, RESUELVE: 1- Declarar Sr. ARMANDO RODRIGO GARCÍA DNI 25.272.598 (HEREDERO DEL SR, HORACIO ARMANDO GARCÍA) persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda, su modificación de fs. 169 y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 71 del Código Procesal Civil. III.- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE. Maria Laura AHUMADA.