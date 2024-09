EDICTO: BADALONI GUIDO EUGENIO C/ IDANDI S.A. P/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA ESPECIAL -Autos Nº 276.715

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. Javier Paniagua y Correas, Martillero, Matrícula 2.138, designado por el acreedor hipotecario en los términos del art. 57 y 59 de la Ley 24.441, en Autos Nº 276.715, caratulados BADALONI GUIDO EUGENIO C/ IDANDI S.A. P/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA ESPECIAL, originarios del Primer Tribunal de Gestión Asociada Civil, Mendoza, comunica y hace saber por TRES (3) días, que rematará extrajudicialmente por cuenta y orden del acreedor hipotecario en los términos del art. 57 Ley 24.441 y ante escribano público Emiliana Pérez Araujo, titular del Registro 929; el día 24 de Septiembre de 2024 a las 10:00 horas, en la sede de AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A., sito en calle Carril Rodríguez Peña 2831, Godoy Cruz, Mendoza, bajo la modalidad de A VIVA VOZ, con base de U$S 368.000 o a MEJOR POSTOR con incrementos mínimos entre las ofertas de U$S 1.000, al contado y ad corpus, el 100% de un inmueble urbano, de categoría premium, anotado a la matrícula 229.908/7, ubicado en Barrio “La Vacherie Country Golf”, con salida a calle Azcuénaga 2002, LOTE 10, MANZANA XIII, Distrito de Lunlunta, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. Dicha venta también involucra el 0,20% de los accesos del loteo que conforman un solo callejón de indivisión forzosa, anotado a la matrícula 171412/7 al asiento A-1, con sus demás inscripciones; también incluye dicha venta UNA ACCIÓN CLASE A, obligándose a cumplir y respetar, el adquirente en los términos del Reglamento y Estatuto de “LA VACHERIE COUNTRY GOLF”, en el estado físico, fiscal, y jurídico en que se encuentra y en el estado de uso, conservación en que se encuentra. Se les hace saber a los posibles interesados que el adquirente deberá abonar en el acto de la subasta, en dólares billetes estadounidenses el 30% de seña, con más costos y costas conforme ley. El saldo de precio lo abonará el quinto día de efectuada la subasta, conjuntamente con el 4,5% del impuesto fiscal (éste último se podrá acreditar con el boleto de pago) en sede de AUTOTRANSPORTES ANDESMAR, sito en calle Carril Rodríguez Peña 2831, Godoy Cruz, Mendoza, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con pérdida de las sumas abonadas (conf. art. 62 Ley 24441). El comprador deberá constituir domicilio legal en el acto de la subasta. SUPERFICIES: según título y plano (antes 07/25382) hoy 07-38948, de 1.141,01 m2 y una superficie cubierta declarada de 286 m2 del año 2007, con una categoría de 94 puntos - LÍMITES Y MEDIDAS: NORTE (noroeste) con Acceso n°5 en 13,94 metros, Noreste Elisa Cruz Lote 11 en 39,78 metros, Sureste Lote 9 Dinosaurios s.a. en 25 metros, Sudoeste con acceso n° 1 en 10,75 metros y Oeste línea curva con acceso n°1 en 40,47 metros. INSCRIPCIONES: el 100% del inmueble se encuentra anotado a la Matrícula Nº 229.908/7, Maipú, Mendoza, a nombre de IDANDI S.A. (DEUDORA HIPOTECARIA) CUIT 33-71177966-9, y el callejón comunero de indivisión forzosa, anotado a la matrícula 171.412/7 al asiento A-1m, Padrón Territorial 07-010770; Padrón Municipal 38136; Nom. Catastral 071001001100001000002; Avalúo Fiscal año 2024 de $15.707.844. Derecho de riego de carácter definitivo para 1141m2, Por Río Mendoza, Canal Cacique Guaymallén, Hijuela Lima, Código de Cauce 1005, P.P 1829, P.G 210531, Plano 6026 letra A, Es usuario de 06/134 de 12 pulgadas, 06/137 de 10 y 06/1328 de 4 pulgadas, para riego. DEUDAS: (actualizables como corresponda, al momento del efectivo pago, a cargo del comprador adquirente). Deuda de ATM (Rentas) Impuesto Inmobiliario $ 887.279,14 al 29-08-24 Costas $4.873,46, $67.278,73 y $60.333,73 al 01/09/2024; AYSAM no brinda servicio, Municipalidad $24.779,29 por tasas y servicios a la propiedad al 10/09/2024 y por otros conceptos $1.360.957,26 al 26-08-24. Irrigación deuda de los pozos pero no afecta a los usuarios. Expensas comunes $1.288.633,40 ( en gestión judicial) al 20-08-24. EMBARGOS Y GRAVÁMENES: 1- Hipoteca por U$S330.000 por contrato de fianza, a favor de GUIDO EUGENIO BADALONI, DNI 8.368.542, CUIT 20/8.368.542-6. Escribano Federico Miguel Castellino, (141) Escritura 44, fs 231, 7/7/2020 esc s/cert Ley. Entrada 2025885 del 13-07-2020. 2- Inscripción definitiva de la hipoteca el 14-08-2020. Se hace saber que el titular y deudor hipotecario se encuentra actualmente inhibido. El inmueble se subastará en el estado físico y jurídico en que se encuentra, desocupado, habiendo recibido la tenencia el acreedor hipotecario por acta notarial y con intervención del Oficial de Justicia del Juzgado que actúa el día 31 de julio de 2024, conforme constancias en autos. La protocolización de las actuaciones será llevada a cabo por el escribano que designe la parte actora (conf. art. 63 Ley 24.441) y los gastos que ello ocasione, a cargo del comprador. Actúa el Primer Tribunal de Gestión Asociada Civil, Mendoza. Características y Mejoras: Se trata de una construcción sismo resistente, sobre un terreno urbano, en dos plantas, en la planta baja encontramos un hall de acceso un estar-living, cocina con amoblamiento, comedor de diario, un baño, un estudio, lavandería , patio, un dormitorio en suite con vestidor, cochera doble ( quincho con churrasquera) dependencias de servicio con baño. En la planta alta accediendo por escalera de material, interna, vemos un hall de distribución, tres dormitorios con vestidor, baños, terrazas, Cuenta con una piscina, jardín parquizado con árboles, el perímetro está cerrado, la carpintería en general es metálica, aluminio y madera, los pisos cerámicos, cuenta con calefacción central con radiadores y riego por aspersión. Se encuentra en buen estado de uso y conservación. ZONA: El citado inmueble se encuentra en una zona urbana residencial. ESTADO DE OCUPACIÓN: se encuentra desocupada de personas y bienes, y la llave está en manos ( tenencia) del acreedor hipotecario Sr. Badaloni Guido. Las inscripciones, títulos, deudas, constatación, agregados al expediente donde podrán compulsarse, no aceptándose reclamos posteriores a la subasta. Son a cargo del adquirente los gastos por escrituración, y cualquier otro que pudiere corresponderle. También será a su cargo los gastos emergentes de la confección del plano de mensura, certificado catastral, el pago de las deudas de impuestos, tasas, servicios, expensas y cualquier otro que corresponda y que sea necesario para la inscripción del inmueble a su nombre. Está prohibida la compra en comisión. Visitas día lunes 23 de septiembre de 9 a 12 horas. Informes Martillero domicilio legal calle Belgrano 569, Ciudad, Mendoza, CUIT 20-23598806-3, Monotributista, teléfono 155606581.