EDICTO: APAZA VELASQUE RICARDO Y OTS C/NUÑEZ MEDRANO JORGE P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N°19239

Autos N°19239; "APAZA VELASQUE RICARDO Y OTS C/NUÑEZ MEDRANO JORGE P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO"; Juez del JUZGADO DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA DE PAZ, 1ra Circ. Jud. Mendoza, a fs.31 el tribunal resolvió NOTIFICAR A: NUÑEZ MEDRANO JORGE, DNI N°95.481.422: "Mendoza, 12 de setiembre de 2.025. Y VISTOS: ...CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I.-Admitir la demanda instada por RICARDO APAZA VELASQUE, LEONOR BRAVO y MÁXIMA ARAMAYO contra JORGE NUÑEZ MEDRANO, en consecuencia, condenar a este último a abonar dentro del término de DIEZ DIAS de quedar firme la presente, lo siguiente: a RICARDO APAZA VELASQUE la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA YCINCO MIL DOSCIENTOS ($ 775.200); a LEONOR BRAVO la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($5.660.980), y a MÁXIMA ARAMAYO la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO ($1.265.321), con más los intereses referidos en los considerandos de la presente resolución. II.- ... IV.-Regular los honorarios profesionales del Dr. Julio M. Delgado en la suma de $2.310.450, del Dr. Gonzalo Ruiz Villanueva y de la Defensora Oficial Ana Carolina Sánchez en la suma de $808.658, sin perjuicio de la regulación complementaria que correspondiere (arts.2, 3, 13, 19 y 31 de la Ley 9131, art.33 apart.III del CPCCyT y art.9, inc.14 de la Ley 8.928). V...- VI.-Se deja expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten su calidad de re3sponsables inscriptos. NOTFIQUESE…”