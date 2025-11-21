EDICTO: AMANCAY S.A.C.I.F.I.A.Y.M.

NOTIFICA COMIENZO DE TEMPORADA 2025-2026 - ÚNICO AVISO

Conforme Ley N° 20.744, AMANCAY S.A.C.I.F.I.A.Y.M.; NOTIFICA Y EMPLAZA A TODOS SUS TRABAJADORES DE TEMPORADA a manifestar su voluntad de reiterar su relación laboral en los términos del ciclo anterior, al inicio de temporada que será a partir del 21 de diciembre de 2025, debiendo el personal presentarse en calle San Isidro n° 2.986, Ciudad, Rivadavia, Mendoza con su documento nacional de identidad y libreta sanitaria actualizada y vigente, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la presente publicación, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 12:00 hs. (am), en dicha oportunidad se les informara la fecha de inicio de temporada 2025/2026 y su destino laboral; el personal que no se hiciere presente dentro de los días establecidos y detallados, o no manifieste de forma fehaciente su decisión de continuar la relación laboral quedara extinguido el vínculo que nos unía por su exclusiva culpa (conf. Art n° 98 y cc. Ley 20.744).