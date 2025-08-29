EDICTO: DESTEFANI MAURO SEBASTIAN Y LOFARO CARINA ADELAIDA EDITH C/ MIRANDA MONICA BEATRIZ P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos NºCUIJ: 13-07716775-1((012054-420004))

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA-CUARTO-PODER JUDICIAL MENDOZA, autos NºCUIJ: 13-07716775-1((012054-420004)) DESTEFANI MAURO SEBASTIAN Y LOFARO CARINA ADELAIDA EDITH C/ MIRANDA MONICA BEATRIZ P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, y referido al inmueble sito en calle CAPILLA DEL ROSARIO 2198 LOTE N° 3, Distrito Capilla del Rosario, GUAYMALLEN, MENDOZA inscripto bajo la MATRICULA N° 66.181, asiento A2 (conjuntamente con la matricula 66183/4, asiento A4). Cita y notifica a la Sra. MIRANDA MONICA BEATRIZ, D.N.I. 23.596.564 del resolutivo de fs 35 en su parte pertinente y del decreto de fecha 30 de Enero de 2025 en su parte pertinente: “Mendoza, 30 de Enero de 2025. Téngase presente los datos denunciados del contador notifíquese conforme se solicita De la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a la parte demandada por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT).. BOROMEI Alicia Gertrudis”. A fs. 35 el Tribunal proveyó:“Mendoza, 11 de Agosto de 2025. RESUELVO: I- Declarar a la Sra. MIRANDA MONICA BEATRIZ, D.N.I. 23.596.564 persona de domicilio ignorado.II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art.69 y 72 del CPCCYT.III-Oportunamente y vencidos los términos edictales dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda.REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.OM”.