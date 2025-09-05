EDICTO: ADARO MONICA BEATRIZ C/SEGOVIA NESTOR MERCEDES Y DEPRETIS DE SEGOVIA JUSTINA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº417221

Juez del TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA CUARTO, PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MENDOZA, en autos Nº417221, caratulados "ADARO MONICA BEATRIZ C/SEGOVIA NESTOR MERCEDES Y DEPRETIS DE SEGOVIA JUSTINA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", CITA Y NOTIFICA a los Sres. Jose Nestor Segovia D.N.I. 8159418 y Eduardo Julio Segovia D.N.I. 10509438, herederos de Nestor Mercedes Segovia y Justina Depetris, personas de ignorado domicilio, los siguientes proveídos: a fs.11 de estos autos el Juzgado proveyó: "Mendoza, 27 de Noviembre de 2024. Proveyendo Cargo N.º 9237624/2024:..., CÓRRASE TRASLADO a los HEREDEROS de los Sres. NESTOR MERCEDES SEGOVIA, de JUSTINA DEPETRIS y de MANUEL CALIXTO CÁCERES por el término de VEINTE (20) DÍAS a fin de que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio procesal electrónico dentro del radio del Tribunal bajo apercibimiento de ley (art.21, 74, 209 y conc. C.P.C.C.T). NOTIFÍQUESE....". A fs.6 de autos se proveyó. "Mendoza, 02 de Septiembre de 2024....Por ampliada la demanda en los términos expuestos, teniéndose a los herederos del Sr. MANUEL SIXTO CÁCERES como demandados en autos. Hágase saber que deberá cumplimentar los términos del artículo 156 inc.2 del C.P.C.C.T. respecto de los mismos. MY".- A fs.38 proveyó: "Mendoza, 19 de Agosto de 2025....RESUELVO:I.-Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo a declarar a Jose Nestor Segovia D.N.I. 8159418 y Eduardo Julio Segovia D.N.I. 10509438 como personas de ignorado domicilio. En consecuencia, notifíquese la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario UNO, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts.69 y 72 del C.P.C.C.T.- II.-Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia del notificado, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial que por turno corresponda.-REGÍSTRESE-NOTIFÍQUESE.JBGC"