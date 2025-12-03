EDICTO: ACOSTA CARMEN EDITH Y FERRAN BAUTISTA FRANCISCO P/ SUCESIÓN -Expediente CUIJ: 13-07870163-8((012054-421586))

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. BAUTISTA FRANCISCO FERRAN DNI 6.880.440 y CARMEN EDITH ACOSTA DNI 3.563.710, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07870163-8((012054-421586)). ACOSTA CARMEN EDITH Y FERRAN BAUTISTA FRANCISCO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.
