CONVOCATORIA: SINDICATO PROVINCIAL ESTATALES DE LA SALUD (SI.P.E.S)- CONVOCATORIA DE AFILIADOS A CONGRESO- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- Lectura acta anterior

- Reforma del Estatuto Empleado Público- Ley 560/73

- Aplicación de la Ley 23551 y su Decreto Reglamentario en la Elección de Delegados

- Debate, Tratamiento y Resolución sobre la expulsión de los afiliados Eliana Nievas y Luis Aguilar

De 9:00 hs a 9:30 hs se realizaran las acreditaciones

Publica: 12/09/2025