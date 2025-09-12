CONVOCATORIA: SINDICATO PROVINCIAL ESTATALES DE LA SALUD (SI.P.E.S)- CONVOCATORIA DE AFILIADOS A CONGRESO- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SINDICATO PROVINCIAL ESTATALES DE LA SALUD (SI.P.E.S)- CONVOCATORIA DE AFILIADOS A CONGRESO- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a todos los afiliados del SI.P.E.S, a Asamblea Gral. Extraordinaria a celebrarse el día Viernes 19 de SETIEMBRE de 2025 a las 09:00 hs en Sede C.G.T- Regional Mendoza, en calle Patricias Mendocinas 727- Ciudad Mendoza, conforme a lo que establece el Capitulo V de nuestro Estatuto Social. Cuyo orden del día será:
- Apertura
- Lectura acta anterior
- Reforma del Estatuto Empleado Público- Ley 560/73
- Aplicación de la Ley 23551 y su Decreto Reglamentario en la Elección de Delegados
- Debate, Tratamiento y Resolución sobre la expulsión de los afiliados Eliana Nievas y Luis Aguilar
De 9:00 hs a 9:30 hs se realizaran las acreditaciones
Publica: 12/09/2025