CONVOCATORIA: SARMIENTO GIUGNI LUIS EDUARDO C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos n° 13-07788687-1(012051-282527).

- FERNANDO GAMES. JUEZ PRIMER TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en autos n° 13-07788687-1(012051-282527) caratulados “SARMIENTO GIUGNI LUIS EDUARDO C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, notifica a todo interesado que se crea con derecho sobre un inmueble ubicado en PERON 1550, GODOY CRUZ, MENDOZA, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 184.781/5 a tenor del art. 209 del CPCCyT, conforme se resolvió a fs 2: “Mendoza, 21 de Marzo de 2025.(…) III. Oportunamente, de la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a la contraria por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda,ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21,72 inc. III,74,75,160,209, 210 del CPCCyT).(…)Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle Juan Perón 1550, Godoy Cruz Mendoza, por EDICTOS a publicarse en Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT.(…) NOTIFÍQUESE.LI.Fdo. DR. FERNANDO GAMES.Juez”