CONVOCATORIA: PARTIDO COALICIÓN CÍVICA ARI MENDOZA CONVOCATORIA A ASAMBLEA PROVINCIAL EXTRAORDINARIA

PARTIDO COALICIÓN CÍVICA ARI MENDOZA CONVOCATORIA A ASAMBLEA PROVINCIAL EXTRAORDINARIA El Presidente de la Mesa Ejecutiva Provincial del partido Coalición Cívica ARI Mendoza, Sr. Marcos Quattrini, convoca a Asamblea Provincial Extraordinaria, conforme a lo resuelto por la Mesa Ejecutiva Provincial en la reunión del día 19 de febrero de 2026, para el día 30 de marzo de 2026, en primera convocatoria a las 8:00 horas y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, a realizarse en forma presencial en el domicilio sito en Severo del Castillo 1520, MA C5 de Guaymallén, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración del acta anterior. 3. Tratamiento y aprobación de la reforma integral de la Carta Orgánica partidaria. 4. Autorización a las autoridades correspondientes para realizar las presentaciones ante la Justicia Electoral. La Asamblea sesionará válidamente conforme a los quórums establecidos en la Carta Orgánica vigente.