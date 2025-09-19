CONVOCATORIA: CORNEJO HERMINIA ALICIA C/ SCHWEIZER MARÍA Y FERNANDO ERNESTO - HEREDEROS DE GONZALEZ MORENO DE SCHWEIZER MARÍA ANGELICA ASUNCION P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 280.292

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 280.292 caratulados “CORNEJO HERMINIA ALICIA C/ SCHWEIZER MARÍA Y FERNANDO ERNESTO -HEREDEROS DE GONZALEZ MORENO DE SCHWEIZER MARÍA ANGELICA ASUNCION P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: A fs.15: “Mendoza, 05 de Mayo de 2025. Téngase por modificada la demanda en los términos expuestos respecto de los sujetos demandados, siendo los Sres. Maria Schweizer y Fernando Ernesto Schweizer – en su calidad de herederos de la titular registral, MARÍA ANGELICA ASUNCION GONZALEZ MORENO de SCHWEIZER… FDO: DRA. PATRICIA D. FOX- JUEZ”. A fs. 10: “Mendoza, 28 de Julio de 2025…Encontrándose cumplidos los previos, de la demanda interpuesta por HERMINIA ALICIA CORNEJO y sus modificaciones, córrase TRASLADO a los demandados, Sres. MARIA SCHWEIZER y FERNANDO ERNESTO SCHWEIZER - en su calidad de herederos de la titular registral, MARÍA ANGELICA ASUNCION GONZALEZ MORENO de SCHWEIZER - por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT) … Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir sito en Ruta Provincial Nº 61 S/N, Calle Pública Nº 2 S/N y Calle Pública Nº4 S/N del Barrio Portal Del Lago, El Carrizal, Luján De Cuyo, Mendoza, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por CINCO (5) VECES en forma alterada en el Boletín Oficial y Diario Uno (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT). Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados…DRA. PATRICIA FOX. Juez” LINK TRASLADO: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/DYEJI121050 Ubicación: Ruta Provincial Nº 61 S/N, Calle Pública Nº 2 S/N y Calle Pública Nº4 S/N del Barrio Portal Del Lago, El Carrizal, Luján De Cuyo, Mendoza Datos de Inscripción: Inscripto en el Asiento Nº 28.755 FS Nº29, Tomo 61 "C" Luján de Cuyo, hoy matrícula SIRC 0600513219, Plano de Mensura EX-2022-0600513219-GDMZA-DGCATATM Titular Registral: GONZALEZ MORENO DE SCHWEIZER, MARIA ANGELICA ASUNCION L.C. 4.134.185