CONVOCATORIA: CONVOCATORIA. ELECCIONES SUTEPA SECCIONAL MENDOZA

CONVOCATORIA. ELECCIONES SUTEPA SECCIONAL MENDOZA La Comisión Directiva Nacional del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI, I.G. N° 659/13, según lo normado por la Ley 23.551, Decreto Reg. N° 467/88 E.S.V. de la entidad, convoca a elecciones de Comisión Directiva de la Seccional Mendoza, para que los electos ejerzan el mandato por el período 10/04/2026 al 09/04/2030. El referido acto electoral se llevará a cabo el día 10/04/2026, con una urna fija que se colocará en la sede de la UGL IV Mendoza sita en la Avenida Belgrano 1236, Ciudad de Mendonza. desde las 10:00 hs. hasta las 15:00 hs. Los postulantes a ocupar cargos deberán reunir los siguientes requisitos: a) ser mayor de edad; b) no poseer inhibiciones civiles ni penales; c) ser trabajador activo de la actividad; d) ser afiliado de SUTEPA al día 10/03/2026. La Junta Electoral Central, exhibirá los padrones y atenderá martes y jueves de 16 a 18 hs. en Sarmiento 539, 5to piso, CABA, debiendo ésta, designar dos delegados electorales con actuación en la provincia. El plazo para presentar lista vence el 27/03/2026. Las mismas deberán presentarse completas y avaladas por el 3% del padrón de afiliados de la Seccional Mendoza.