CONVOCATORIA: Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza

Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 64, que se realizará el día 21 de Marzo de 2026, a las 9:00 horas, en el Auditorio del Colegio de Técnicos ubicado en el 4º Piso, Ala Oeste, del edificio de calle Mitre nº 617, de esta Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza. A falta de quórum, la misma sesionará una hora después de la fijada con los miembros presentes, conforme lo establece el Artículo N° 30 del Estatuto Social vigente, para tratar el siguiente:
Orden del Día:
1. Designación de las autoridades de la Asamblea (Presidente y Secretario).
2. Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta.
3. Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2023 y el 30/06/2024.
4. Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2024 y el 30/06/2025.
Las condiciones que deben reunir los asociados para participar de la asamblea, es el cumplimiento del Art. 12, Incisos. b) y c), del Estatuto Social vigente. A tales efectos, los Asociados podrán cancelar sus deudas hasta las 13:00 horas del día 11 de Marzo de 2026.
Publica: 04/03/2026.-