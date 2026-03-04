CONVOCATORIA: Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza

Orden del Día:

1. Designación de las autoridades de la Asamblea (Presidente y Secretario).

2. Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta.

3. Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2023 y el 30/06/2024.

4. Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2024 y el 30/06/2025.

Las condiciones que deben reunir los asociados para participar de la asamblea, es el cumplimiento del Art. 12, Incisos. b) y c), del Estatuto Social vigente. A tales efectos, los Asociados podrán cancelar sus deudas hasta las 13:00 horas del día 11 de Marzo de 2026.

Publica: 04/03/2026.-