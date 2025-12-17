COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE MENDOZA
CONVOCATORIA: COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE MENDOZA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 63, que se realizará el día 27 de Diciembre de 2025, a las 09:00 horas, en el Auditorio del Colegio de Técnicos ubicado en el 4º Piso, Ala Oeste, del edificio de calle Mitre nº 617, de esta Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza. A falta de quórum, la misma sesionará una hora después de la fijada con los miembros presentes, conforme lo establece el Artículo N° 30 del Estatuto Social vigente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Designación de las autoridades de la Asamblea (Presidente y Secretario),
- Designación de dos (2) Socios para que junto a Presidente y Secretario, suscriban el acta,
- Tratamiento y Actualización de Valores por los ingresos Varios.
Las condiciones que deben reunir Socios para participar de la asamblea, es el cumplimiento del Art. 12, Incisos b) y c), del Estatuto Social vigente. A tales efectos, los Asociados podrán cancelar sus deudas hasta las 13:00 horas del día 17 de Diciembre de 2025.
Publica: 17/12/2025.-