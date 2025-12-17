CONVOCATORIA: COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE MENDOZA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 63, que se realizará el día 27 de Diciembre de 2025, a las 09:00 horas, en el Auditorio del Colegio de Técnicos ubicado en el 4º Piso, Ala Oeste, del edificio de calle Mitre nº 617, de esta Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza. A falta de quórum, la misma sesionará una hora después de la fijada con los miembros presentes, conforme lo establece el Artículo N° 30 del Estatuto Social vigente, para tratar el siguiente: