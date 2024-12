CONVOCATORIA: COLEGIO DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

COLEGIO DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024- 14.30 HS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 24 inc. b) del Reglamento Interno (t.o. Res. CD Nº 1507/18, modificado por Res. CD Nº 1534/2019), y lo decidido en Reunión Ordinaria Nº 908 de fecha 27 de noviembre de 2024, el Consejo Directivo del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PROVINCIAL DE MATRICULADOS, en los términos y a los fines previstos en el artículo 29 de la Ley 5272, en función con los artículos 35 del RITE y 132 inc. c) del RI, a celebrarse el MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 a las 14.30 horas en el Salón de Actos y Asamblea del Colegio, sita en Av. Mitre 617, 3° piso, Ala Oeste de la ciudad de Mendoza,a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Designación de un Asambleísta como Presidente de la Asamblea. 2-Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario. 3-Consideración y Resolución del Recurso Jerárquico o de Apelación a la Asamblea interpuesto por el Agrimensor Alfredo Roberto RIMONDINI, con Matrícula CAM Nº 1293, por Nota Nº 7465, letra “R” de fecha 04/07/2024, contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 1832/2024 dictada en Expediente Nº 2645-J-2020, caratulado: “Roberto F. JEREZ p/ denuncia c/ Agrimensores Alfredo RIMONDINI y Delma Beatriz GONZÁLEZ por posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”. 4-Consideración y Resolución del Recurso Jerárquico o de Apelación a la Asamblea interpuesto por el Agrimensor Rolando Daniel NICOLAI, con Matrícula CAM Nº 1325, por NE 24 de fecha 05/09//2024, contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 1842/2024, dictada en Expediente Nº 2664-C-2021, caratulado: “Rima A. CHALABE p/ denuncia c/ Agrim. Rolando D. NICOLAI por posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”. Los expedientes referidos se encuentran a disposición para su consulta en la sede del Colegio, sita en calle Mitre 617, 2º piso, Ala Este, Ciudad.