CONVOCATORIA: ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA
CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL JUNÍN
LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (APINTA), CONVOCA A ELECCIONES PARA RENOVAR LA COMISION DE LA SECCIONAL JUNÍN, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL HORARIO DE 9.00 A 15.00 HORAS. PARA EL PERÍODO 04/03/2026 AL 04/03/2030 PARA LA COMISION.
Publica: 19/09/2025