CONVOCATORIA: ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA

CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL JUNÍN

LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (APINTA), CONVOCA A ELECCIONES PARA RENOVAR LA COMISION DE LA SECCIONAL JUNÍN, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL HORARIO DE 9.00 A 15.00 HORAS. PARA EL PERÍODO 04/03/2026 AL 04/03/2030 PARA LA COMISION.

  • SECRETARIO/A GENERAL.
  • SECRETARIO/A GREMIAL
  • SECRETARIO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
  • SECRETARIO/A DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
  • VOCAL TITULAR

Publica: 19/09/2025

