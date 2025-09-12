CONVOCATORIA: ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA
CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO
LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (APINTA), CONVOCA A ELECCIONES PARA RENOVAR LA COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL HORARIO DE 9.00 A 15.00 HORAS. PARA EL PERÍODO 04/03/2026 AL 04/03/2030 PARA LA COMISION.
1. SECRETARIO/A GENERAL.
2. SECRETARIO/A GREMIAL
3. SECRETARIO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
4. SECRETARIO/A DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
5. VOCAL TITULAR
Publica: 12/09/2025