CONVOCATORIA: ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA APINTA

CONVOCATORIA A ELECCIONES COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO

LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (APINTA), CONVOCA A ELECCIONES PARA RENOVAR LA COMISION DE LA SECCIONAL LUJÁN DE CUYO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL HORARIO DE 9.00 A 15.00 HORAS. PARA EL PERÍODO 04/03/2026 AL 04/03/2030 PARA LA COMISION.

1. SECRETARIO/A GENERAL.

2. SECRETARIO/A GREMIAL

3. SECRETARIO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4. SECRETARIO/A DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE

5. VOCAL TITULAR

Publica: 12/09/2025

