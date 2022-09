Convocatoria a Asamblea Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza

El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, CONVOCA a sus afiliados a ASAMBLEA ORDINARIA (art. 77, 79, 80 y 81 de la Ley 4976), a realizarse el 17 de septiembre del corriente año, a las 18:00 hs., segundo llamado 19:00 hs., en sede del Colegio ubicado en calle Pedro Molina 447 de Ciudad, para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración y aprobación del ejercicio contable cerrado el 31/03/2020 y 2021. 2- Aprobación del cálculo de Gastos y Recursos de los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022. 3- Fijar el monto de la contribución mensual que deberán abonar los asociados art. 82 inc. 3) de la Ley 4976 y restablecida por la Ley 7108. 4- Establecer la alícuota del Derecho Fijo y la suma fija que deberá pagarse en los procesos en que no se abona Tasa de Justicia (art. 96 inc. g), conc., y reglamentación de dicho artículo de la Ley 4976). 5- Designación de dos asociados para que firmen el acta. Mendoza, 01 de septiembre de 2021. Publica: 6, 7, 8/9/21