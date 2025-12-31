EDICTO: ORELLANO ROMERO ARIADNA AILEN C/ MOLTISANTI JUAN PABLO Y COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° CUIJ: 13-07897216-9((012054-421915)

JUEZ DEL 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, PRIMERA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE MENDOZA , en autos N° CUIJ: 13-07897216-9((012054-421915), caratulados “ORELLANO ROMERO ARIADNA AILEN C/ MOLTISANTI JUAN PABLO Y COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO cita y notifica a JUAN PABLO MOLTISANTI DE IGNORADO DOMICILIO. Las resoluciones que se acompañan acontinuacion:…Fs 1:Mendoza, 21 de Agosto de 2025… Téngase presente el trámite por beneficio de litigar sin gastos iniciado en autos N.º 421.880….De la demanda instaurada, CÓRRASE TRASLADO a la parte demandada, por el término de VEINTE (20) DÍAS, con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba, denuncie domicilio real y electrónico, y constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 155, 160, 161 y ccs. C.P.C.C.T.). NOTIFÍQUESE. Asimismo a fs. Fs 18 : Mendoza, 02 de Diciembre de 2025.VISTOS Y CONSIDERANDO: ……; RESUELVO: I.- Aprobar en cuanto por derecho corresponda la información sumaria rendida en autos. II.- Declarar como persona de ignorado domicilio al Sr. Juan Pablo Moltisanti. III.- Ordenar se notifique al mismo la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario UNO, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts. 69 y 72 del C.P.C.C.T.. IV.- Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia del notificado, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial que por turno corresponda.