El plazo fijo es una de las apuestas más seductoras para aquellos que buscan incrementar sus ahorros sin correr ningún tipo de riesgo de perder dinero.
¿Tenés $2.700.000?: esto podés ganar en 30 días con un plazo fijo
El plazo fijo es una de las inversiones más tentadoras para muchos ahooristas, pero dónde conviere hacerlo y bajo qué condiciones
Por eso mismo es que los bancos presentan una feroz competencia entre ellos para ofrecer una tasa de interés muy seductora que lleve a sus clientes a elegirlos a la hora de invertir.
En ese sentido, según los datos del Banco Central, solamente una entidad ofrece más del 20% anual de tasa de interés en su plazo fijo a 30 días, mientras que todos los demás presentan un porcentaje menor a esa barrera.
Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo
Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%
- Banco Macro S.A.: 19.5%
- Banco de la Nación Argentina: 19.25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 19%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.700.000
En el caso de que una persona tuviese $2.700.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.
En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.
Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $2.700.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $42.719,18.