¿Tenés $2.700.000?: esto podés ganar en 30 días con un plazo fijo

Cuánto ofrece cada banco por plazo fijo

Según los datos del Banco Central, estos son los porcentajes que ofrece cada banco a sus clientes a la hora de querer seducirlos con un plazo fijo:

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%

Banco Macro S.A.: 19.5%

Banco de la Nación Argentina: 19.25%

Banco BBVA Argentina S.A.: 19%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 18.5%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18.25%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18.1%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Santander Argentina S.A.: 16.5%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.700.000

En el caso de que una persona tuviese $2.700.000 y los quisiera invertir en un plazo fijo, lo primero que debe hacer es revisar cuánto le pagará el banco. Esto puede hacer a través del Banco Central o consultando los sitios web o el home banking de la entidad.

En segundo lugar, también debe tener en cuenta que hay bancos que ofrecen porcentajes diferentes de tasas de interés teniendo en cuenta si el depositante es cliente o no, o si la operación se está haciendo desde la sucursal o vía electrónica.

Si, por ejemplo, la operación de plazo fijo se hiciera vía electrónica en el Banco Nación y se depositasen $2.700.000 a 30 días, una vez vencido ese plazo, se habrá ganado $42.719,18.