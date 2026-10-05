Scott Bessent anticipó que Estados Unidos podría volver a asistir financieramente a la Argentina

Scott Bessent y Javier Milei.

Bessent sostuvo que Milei es un “gran aliado” de Estados Unidos y destacó el programa de reformas económicas impulsado por su administración. Según el secretario del Tesoro, la estabilización de la Argentina contribuyó además a generar un cambio en el escenario político y económico de América Latina.

El antecedente del auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos

Durante 2025, Washington puso a disposición de la Argentina una línea de swap por hasta U$S 20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Además, el Tesoro estadounidense intervino en el mercado argentino mediante la compra de pesos y bonos, en medio de fuertes presiones cambiarias.

El Banco Central utilizó posteriormente unos U$S2.500 millones de esa asistencia, que fueron cancelados antes de finalizar 2025. Según la información difundida posteriormente, la Argentina también pagó U$S17,7 millones en concepto de intereses.

Bessent destacó especialmente el resultado financiero de aquella operación. Afirmó que pudo utilizar el balance de Estados Unidos para intervenir en el mercado argentino mediante un swap plenamente garantizado y sostuvo que la operación permitió obtener beneficios para los contribuyentes estadounidenses.

Las nuevas declaraciones no implican el anuncio de una nueva línea de financiamiento ni establecen un monto, mecanismo o fecha para una eventual asistencia. Se trata, por ahora, de una señal política de respaldo al gobierno nacional y de la disposición de Washington a utilizar herramientas similares si las circunstancias lo requirieran.

Impacto en la región y el escenario según Scott Bessent

El secretario del Tesoro también vinculó la estabilización argentina con la política exterior de la administración Trump. Según Bessent, la experiencia argentina produjo un “cambio radical” en América Latina y permitió profundizar el alineamiento de varios gobiernos de la región con Estados Unidos.

La declaración se conoce mientras los mercados argentinos atraviesan nuevamente un escenario de mayor tensión. El riesgo país llegó a ubicarse en torno de los 655 puntos básicos, mientras los bonos soberanos continúan bajo presión y el acceso al financiamiento internacional sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía argentina.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene señalando que el gobierno nacional cuenta con distintas herramientas para enfrentar eventuales episodios de presión cambiaria. Entre ellas aparecen la relación financiera con Estados Unidos, el swap con China, la acumulación de reservas y la posibilidad de intervención del Banco Central en el mercado de futuros.

Durante la misma entrevista, Bessent también se refirió a la economía estadounidense y relativizó la reciente suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aseguró que el movimiento responde a una tendencia financiera global y no a una salida particular de los inversores de la deuda estadounidense.

En ese contexto, el funcionario sostuvo que no observa una venta significativa de bonos estadounidenses para trasladar fondos hacia deuda alemana o japonesa. También vinculó la suba de las tasas con las presiones inflacionarias, el aumento del precio de los combustibles, las preocupaciones fiscales y el crecimiento de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial.