El ATP ANSES constituye un "plan de asistencia y está incluido en la comunicación A7105", es decir que aquellos que lo cobraron no podrán comprar dólar ahorro en el marco del endurecimiento del cepo cambiario.

Qué es el ATP ANSES

El ATP es el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción por el que el Estado asistió y asiste a empresas privadas con el pago de parte de los salarios de sus trabajadores. Desde abril, en su primera implementación, el programa sufrió modificaciones, ampliación de rubros y nuevas modalidades.

La principal es la del salario complementario, que consiste en el pago de hasta el 50% del salario por parte del Estado de trabajadores privados que la empresa anotó al inscribirse para el programa ATP ANSES en la AFIP.

El tope del salario complementario fue variando. En caso de trabajadores de actividades afectadas en forma crítica no puede ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil: $16.875; ni superior a la suma equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles: $33.750. En el resto de las actividades, no podía ser superior a un salario mínimo, vital y móvil y medio: $25.312,5.

En el ATP 6 o ATP octubre, el tope para las empresas con facturación de hasta 40% superior a igual mes del año pasado será de $20.250.

ATP octubre

Además del salario complementario (pago de hasta el 50% del salario por parte del Estado), el ATP octubre incluirá, como sucedió en el ATP 5, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y la posibilidad de pedir un crédito a tasa subsidiada para el pago de sueldos.

La inscripción para el ATP octubre está abierta hasta el viernes 2 en la AFIP.

Quiénes no podrán comprar dólar ahorro

Desde el Banco Central indican que el ATP ANSES está dentro de la normativa que restringe la compra de dólar ahorro como "plan de asistencia". Lo que no aclara la norma, ni tampoco pudieron aclarar desde la entidad, según NA, es si la traba para comprar divisas para atesoramiento va a regir sólo para quienes cobran actualmente el ATP o si también alcanzará a aquellos que lo recibieron por única vez en el inicio de la emergencia sanitaria, que son unos 2,3 millones.

Cómo saber si cobro ATP ANSES

La consulta por el cobro de ATP ANSES se puede hacer en la página oficial anses.gob.ar

El trabajador, con el número de CUIL puede ingresar al apartado del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la ANSES le indicará cuál fue su último cobro por ATP, si es que lo tuvo.

que es el atp anses 1.jpg Qué es el ATP ANSES: cómo saber si puedo comprar o no dólar ahorro

Hasta que no finalice la inscripción al ATP octubre no se sabrá si está o no incluido en el próximo pago.