Plazo fijo: cuántos millones hay que invertir para ganar $350.000 en 30 días

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades subieron sus porcentajes, el Banco Nación ofrece el 39% de tasa de interés anual en su canal electrónico, esto se debe invertir para ganar más de $350.000 a 30 días:

Plazo: 30 días

Capital: $10.270.000

Intereses ganados: $350.305,48

Monto total: $10.620.305,48

TNA: 41,50%

TEA: 50,39%

Un plazo fijo es una inversión simple y segura donde depositás dinero en un banco por un tiempo determinado a cambio de recibir un interés.

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

