Plazo fijo en Argentina: cuánto rinde invertir $1.500.000 a 90 días

Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo rondan el 25% de Tasa Nominal Anual (TNA). Conocé cuánto se puede ganar invirtiendo $1.500.000 en 90 días

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]

En el 2024 el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.

El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánta plata se gana depositando $1.500.000 en un plazo fijo a 90 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $1.500.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por debajo del 25% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace poco, esto rinde invertir $1.500.000 a 90 días en el Banco Nación que bajó su plazo fijo a 23,50% a 30 días. Mientras que a 90, se ubica en un 24,50%.

  • Plazo: 90 días
  • Capital: $1.500.000
  • Intereses ganados: $90,616.44
  • Monto total: $1,590,616.44
  • TNA: 24,50%
  • TEA: 26,86%
Un plazo fijo es un tipo de depósito bancario donde se acuerda con la entidad financiera el plazo (la duración de la inversión) y la tasa de interés que se aplicará.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el final de diciembre

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

  • Banco Nación: 23,50%
  • Santander Argentina: 21%
  • Galicia: 21%
  • Provincia de Buenos Aires: 22%
  • BBVA Argentina: 21%
  • Banco Macro: 23,50%
  • Banco Credicoop: 23%
  • ICBC Argentina: 22,75%
  • Banco Ciudad: 20,50%
  • Banco Hipotecario: 23,50%

