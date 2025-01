Llegaron 180.000 turistas en la primera quincena de enero a Mendoza y dejaron $56 mil millones

San Rafael, la gran elegida por el turismo

Según los datos del observatorio, la preferencia por destinos de naturaleza volvió a ser protagonista. Las villas de San Rafael encabezaron la lista con 83% de ocupación, seguido por Potrerillos (81%), Ruta 82 y Cacheuta (73%) y Tunuyán (58%). Uspallata tuvo 47%, mientras que Tupungato y San Carlos registraron 45% y 58% respectivamente. Malargüe, por su parte, alcanzó 50%.

La Laguna del Diamante, la Caverna de las Brujas y otras reservas naturales provinciales también mostraron su poder de atracción, en particular para quienes buscan trekking, montañismo y contacto directo con la cordillera de los Andes.

Sobre estos datos que arrojó el Observatorio de Turismo de Mendoza, Gabriela Testa analizó: "Teniendo en cuenta la devaluación de fines de 2023 y principios de 2024, que afectó al sector durante el año pasado, la primera quincena de este año ha presentado un leve repunte, gracias a la estabilidad económica.

“Mendoza ya no presenta estacionalidad y el verano nunca fue la temporada más fuerte, en materia turística, para la provincia, teniendo en cuenta de que no somos un destino de sol y playa. No obstante, estamos trabajando para ofrecer experiencias de turismo de cercanía para toda la familia, en contacto con la naturaleza, y el verano es la época ideal”, finalizó.

"Una temporada de verano para el olvido"

Los prestadores turísticos del Valle de Uco dieron cuenta de un nivel de reservas muy bajo en este 2025, que ronda el 20%. Esta situación no permite ni siquiera cubrir los gastos para mantener las posadas y los alojamientos con todos los servicios.

El vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza, Diego Stortini, indicó que "se estima que este verano podría ser el peor de los últimos 10 años. Mendoza sigue siendo percibida como una provincia cara y no ha logrado diversificar su propuesta fuera del circuito turístico del vino. Además, la promoción en el mercado nacional, que representa el 70% del turismo local, ha sido prácticamente inexistente".