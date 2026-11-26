El avance de las herramientas digitales transforma la búsqueda y promoción del mercado inmobiliario de Mendoza, pero las operaciones concretas siguen dependiendo de una combinación entre tecnología, confianza personal y recursos tradicionales. Así surge del informe elaborado por inmoMetrics, a cargo del corredor público inmobiliario Matías Righi, con datos consolidados a octubre de 2026 y basado en 5.700 ventas cerradas y auditadas en más de 50 inmobiliarias de la provincia.
Las ventas inmobiliarias en Mendoza mostraron gran avance digital, pero el vínculo y el cartel siguen pesando
Enorme salto de las redes sociales y crecimiento de los portales, pero el vínculo humano y el cartel físico siguen siendo claves en el cierre de operaciones
A diferencia de los relevamientos centrados en consultas, clics o visualizaciones, el estudio mide el origen real del comprador en operaciones efectivamente cerradas hasta la instancia del boleto de compraventa.
Lo digital: más crecimiento, pero sin asegurar el cierre
Dentro del ecosistema digital, los portales inmobiliarios concentran el 36,7% de las ventas cerradas y se consolidan como la principal vidriera y herramienta de comparación de precios para quienes buscan inmueble. Sin embargo, el propio relevamiento advierte que liderar la búsqueda no garantiza por sí solo la concreción del negocio.
Por su parte, las redes sociales representan el 5,6% de las operaciones cerradas, una porción todavía acotada frente a otros canales, aunque con un salto interanual del +143% respecto del 2,3% registrado en 2025, impulsado principalmente por el uso de formatos de video y recorridos audiovisuales.
El peso del vínculo y el sorpresivo rol clave del cartel en las ventas reales
En el ranking de cierre efectivo, el 42,0% de las compraventas proviene de clientes recurrentes, referidos y colegas (a través de recomendación, reincidencia o trabajo compartido y figuras como el personal shopper). El dato refuerza el peso de la trayectoria, el boca a boca y la red profesional en un mercado donde el monto y la complejidad de la operación exigen respaldo.
A su vez, el cartel físico colocado en la propiedad explica el 12,3% de los cierres, un porcentaje que duplica al de las redes sociales que llama la atención por darse pese a las restricciones o prohibiciones vigentes en muchos barrios privados y edificios de categoría, con mayor presencia en zonas de barrios abiertos. El 3,4% restante corresponde a otras vías o a casos sin respuesta o no precisados.
El panorama que deja el relevamiento de inmoMetrics muestra que la digitalización y los contenidos audiovisuales ganan velocidad en la captación y visibilidad, pero no reemplazan el rol de la intermediación, la confianza previa ni los canales que acercan compradores listos para cerrar.
En pocas palabras
- Avance digital: el mercado inmobiliario de Mendoza consolida a los portales con 36,7% de las ventas.
- Redes sociales: crece su participación al 5,6% con un salto interanual de +143%.
- Vínculo y cartel: el 42% de las ventas provienen de referidos, mientras el cartel suma 12,3%.