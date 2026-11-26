Por su parte, las redes sociales representan el 5,6% de las operaciones cerradas, una porción todavía acotada frente a otros canales, aunque con un salto interanual del +143% respecto del 2,3% registrado en 2025, impulsado principalmente por el uso de formatos de video y recorridos audiovisuales.

El peso del vínculo y el sorpresivo rol clave del cartel en las ventas reales

En el ranking de cierre efectivo, el 42,0% de las compraventas proviene de clientes recurrentes, referidos y colegas (a través de recomendación, reincidencia o trabajo compartido y figuras como el personal shopper). El dato refuerza el peso de la trayectoria, el boca a boca y la red profesional en un mercado donde el monto y la complejidad de la operación exigen respaldo.

A su vez, el cartel físico colocado en la propiedad explica el 12,3% de los cierres, un porcentaje que duplica al de las redes sociales que llama la atención por darse pese a las restricciones o prohibiciones vigentes en muchos barrios privados y edificios de categoría, con mayor presencia en zonas de barrios abiertos. El 3,4% restante corresponde a otras vías o a casos sin respuesta o no precisados.

El panorama que deja el relevamiento de inmoMetrics muestra que la digitalización y los contenidos audiovisuales ganan velocidad en la captación y visibilidad, pero no reemplazan el rol de la intermediación, la confianza previa ni los canales que acercan compradores listos para cerrar.