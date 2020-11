Las razones de la falta de materiales en la construcción

Una de las principales consecuencias es la paralización de la obra pública y privada, uno de lo motores fundamentales de la economía.

Sin precios de referencia

Fernández manifestó que, hace más de tres meses comenzó a notarse la falta de materiales de construcción. El principal problema es que no hay precios de referencia. Es que, debido a la fluctuación del dólar, quienes poseen los materiales de construcción optan por no venderlos y además, quienes los tenían y los vendieron, no consiguen reponerlos.

el presidente de la Cecim lo explicó con un claro ejemplo. "En una semana, el hierro tuvo tres precios diferentes. El lunes la barra de hierro del 8, costaba $550m, el viernes de la misma semana, costaba $1026 y el lunes de la semana siguiente, el precio bajó a $790".

El resultado es la negativa a vender los materiales de construcción por parte de los proveedores. No sólo falta hierro, sino arena, cal, ripio, alambre y ladrillos huecos, entre otros.

Hasta cuando ocurrirá

consultado acerca de cuándo podría terminar este fenómeno, Fernández manifestó que es imposible saberlo. "Calculo que será hasta que los grandes proveedores nacionales consideren que el valor del dólar se ha acomodado a los valores reales".

También señaló que en la falta de un valor de referencia hay una gran cuota de especulación por parte de los formadores de precios.

Es un sector muy reducido de la sociedad, que seguro deben tener información más certera que nosotros. Están esperando que haya una devaluación. Las grandes corporaciones compran materiales de construcción al precio del dólar oficial, es decir, a $85 y están esperando vender más adelante a un valor del dólar de $100 o $120

El titular de la cámara explicó que hay una gran pulseada entre los formadores de precios y el gobierno Nacional.

"Nosotros somos meros espectadores en esta pulseada"