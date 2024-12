La apuesta a la minería en Mendoza como sustituta del motor exportador de los 90'

Perfil exportador de Mendoza Las exportaciones de Mendoza desde 1992 en el informe del CEM. Empresarios apuestan a la minería como nuevo motor exportador. Gráfico: elaborado por el CEM en base a datos de la DEIE.

En los primeros 10 años del boom vitivinícola, las exportaciones se duplicaron. El tipo de cambio competitivo ayudaba y se vieron importantes inversiones nacionales y extranjeras especialmente en torno al vino.

Pero desde la aparición del cepo, las regulaciones y la inflación, analiza el CEM, las empresas exportadoras perdieron rentabilidad y competitividad por lo que las “exportaciones vitivinícolas se estancaron primero y disminuyeron después, empujando hacia abajo las exportaciones totales que se quedaron sin tracción a falta de otro sector potente como lo eran el hidrocarburífero y el metalmecánico”.

Exportaciones de Mendoza Evolución de las exportaciones mendocinas, especialmente las vitivinícolas, y del tipo de cambio en Argentina. Empresarios apuestan a la minería como nuevo motor exportador. Gráfico: elaboración del CEM en base a datos de la DEIE y el BCRA.

Ésa es la rueda que dicen desde el empresariado que hay que volver a hacer andar para que Mendoza crezca. Y es entonces donde aparece la minería como nuevo motor para recuperar el dinamismo exportador perdido que se refleja con claridad en la caída de las exportaciones por habitante que, en términos nominales, según el informe del CEM, alcanza al 21% entre 2012 y 2024.

“Según proyectamos, Mendoza habrá exportado este año 1.600 millones de dólares. Con minería más vitivinicultura, lograríamos exportar 6.000 millones de dólares anuales”, calculó Martín Calzetta, vicepresidente del Consejo empresario, en diálogo con Diario UNO, para ejemplificar con números palpables el análisis del sector.

La minería como sustituta de lo que supo dar el petróleo

“Estamos literalmente parados arriba de minas”, dice Calzetta para que tomemos dimensión del potencial geológico de Mendoza. “Hay acero, hierro, cobre, oro, plata. Podemos llegar a exportar más que lo que exporta la pampa húmeda”, proyecta.

Es conforme a ese potencial, que el CEM en su informe refleja –y luego acentúa Calzetta- que “la minería puede convertirse en un motor exportador y de desarrollo de Mendoza en las próximas décadas, aprovechando la ventana de oportunidad asociada a la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética, fundamentalmente el cobre”.

Fue con base en ese convencimiento que el Consejo Empresario Mendocino participa del Plan Pilares, esa iniciativa público-privada que diagrama y articula una agenda a futuro para el desarrollo sostenible de la minería de aquí a 25 años.

“La minería permitiría multiplicar por cuatro nuestras exportaciones en las próximas décadas, convirtiéndose en un gran catalizador de desarrollo y transformación productiva provincial”, calcula el CEM.

exportaciones mineria (1).jpg Empresarios apuestan a la minería como nuevo motor del crecimiento de las exportaciones en Mendoza.

¿Y por qué la minería sí y el petróleo no, como pasó en los 90’? En verdad el CEM no le dice que ‘no’ a los hidrocarburos. Por el contrario, en las conclusiones de su informe asegura que “Mendoza tiene dos commodities que pueden ayudar a aumentar las exportaciones” y nombra tanto a la minería como al petróleo. Pero Calzetta explica que, junto al resto de empresarios que conforman el Consejo, analizan que el sector hidrocarburo ha llegado en Mendoza ya a un potencial elevado. “Y a no ser que haya un descubrimiento importante en la lengua mendocina de Vaca Muerta, no van a darse cambios que muevan la aguja en el total de exportaciones”.

De las exportaciones hidrocarburíferas, hoy el principal producto es el coque de petróleo crudo, que es un subproducto de la refinación del petróleo que se utiliza principalmente en la industria siderúrgica y como combustible industrial.

Principales productos exportados Exportaciones de Mendoza en el informe del CEM. Empresarios apuestan a la minería como nuevo motor exportador.

De acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), el coque está octavo en la lista de los principales 10 productos exportados en 2023 –último dato anual conocido- y representa solo el 3% del total.

Para comparar, las exportaciones de vino fraccionado, que lideran el listado, representan el 44% del total.

Pero “a Mendoza ya no le alcanza con la vitivinicultura”, concluye el CEM repitiendo lo que Alfredo Cornejo viene diciendo aún desde antes de volver a ser gobernador. “A la vitivinicultura se deben sumar (no reemplazar) nuevos motores de exportación de productos y servicios” y es ahí donde para los empresarios –y para el Gobierno- asoma la minería.

“Hay 15 Producto Bruto Geográfico (PBG) enterrados en Mendoza”

“El sustituto de aquel motor exportador que era el petróleo lo vemos en la minería: hay 15 PBG enterrados en Mendoza”, resalta el empresario de la construcción y vice del CEM Martín Calzetta.

“Creemos- dice- que la vitivinicultura aún tiene un trecho largo por explotar pero hay que acompañarla con el crecimiento de las exportaciones de las industrias blandas, como la de los servicios del conocimiento, más las de la minería y el petróleo”, explica.

Bodega Barberis viñedos.JPG

Cuatro veces más de exportaciones con la minería

Ése es el cálculo que realizan desde el CEM y que está reflejado en el Plan Pilares que Mendoza presenta a posibles inversores en su afán por dar inicio, primero a la exploración de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental, para luego pasar a la explotación y, por qué no, ir abriendo camino hacia otras zonas y minerales.

Hoy, si bien se ve en Mendoza un incremento en las exportaciones comparadas con las del 2023 y la proyección del CEM da cuenta de que para el cierre del año, estarán en torno de los 1.625 millones de dólares, es decir un 10% por encima del promedio anual de los últimos 12 años; el número de exportaciones por habitantes es muy bajo: la mitad del valor nacional.

Proyectado, se estima que en 2024 habrán sido de 786 dólares per cápita; cuando a nivel nacional se estiman en promedio 1.683 de dólares per cápita (y ni hablar de Chile, que tiene una media de 4.908 dólares por habitante).

Ése es el número que a los empresarios del CEM les hace ruido y es entonces cuando resaltan que Mendoza tiene el gran desafío de, primero duplicar las exportaciones para empardar el promedio nacional, y luego, intentar superarlo –como por ejemplo hizo San Juan-.

“El Plan Pilares calcula que con la minería podrán cuadruplicarse las exportaciones. Solo en los primeros cuatro años del plan, que son teniendo en cuenta la exploración minera, se calculan 200 millones de dólares. Y desde entonces, 20 años más de riquezas”, aporta Calzetta.

exportaciones mineria.jpg El CEM apunta a la minería como nuevo impulsor de las exportaciones en Mendoza.

En tanto que en la presentación de la segunda etapa del Plan Pilares durante la cumbre minera que se desarrolló en Mendoza a fines de noviembre, se habló del objetivo de generar exportaciones mineras por 3.150 millones de dólares al año para el 2050.

Si hoy, sin desarrollo minero, la proyección 2024 de exportaciones mendocinas es de algo más de 1.600 millones de dólares, “con minería, más vitivinicultura y lo que aporten el resto de los sectores, podríamos superar los 6.000 millones de dólares; es decir generar unos 2.800 dólares per cápita, mucho más de la media nacional”, aspira Calzetta en representación del CEM.

La empresa estatal Impulsa Mendoza, en su informe de junio de 2024 Minería en Mendoza: una oportunidad para el desarrollo sostenible, proyecta incluso que con la minería, Mendoza puede alcanzar esas cifras en exportaciones de aquí a unos 8 o 9 años.