La advertencia de ANSES sobre las jubilaciones que afecta a millones de personas

Asimismo, desde ANSES se explicó que los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autonómo o monotributista también se pueden consultar y que, en caso de no encontrarse, puede ser porque el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.

Consultar estos datos en ANSES es sumamente fácil. Solo se necesita ingresar a Mi ANSES, luego ir a la opción "Trabajo" y después "Historia Laboral":

Hay que tener en cuenta que la Historia Laboral que se emite a través de la página de ANSES, no requiere una autentificación de un agente del organismo. Incluso, desde ANSES explicaron que también se puede solicitar un reconocimiento de servicios en donde figuren los aportes jubilatorios.

anses (6).jpeg

Qué pasa si no se hacen los aportes a ANSES

Es importante que cada trabajador que quiera acceder a una jubilación de ANSES revise, cada cierto tiempo, si los empleadores están realizando los aportes jubilatorios, ya que la falta de aportes puede incidir directamente en su derecho a jubilarse.

Esta no es la única consecuencia que tiene el que no se hayan hecho los aportes jubilatorios, ya que si no se hacen, el monto que pagaría ANSES al momento de abonar la jubilación podría verse reducido y, en ese caso, el principal afectado sería el trabajador.