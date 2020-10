IFE 4: qué dijo Raverta sobre el cuarto pago en octubre

No habrá IFE 4, al menos por ahora. La ANSES anticipó que con el inicio de la fecha de cobro de AUH no habrá pago del cuarto IFE. Lo que no se confirmó oficialmente es si se trata del fin del IFE, si se pagará con modificaciones o si se anunciará una alternativa para seguir asistiendo a los9 millones de beneficiarios. Por ahora, AUH y AUE solo cobrarán la asignación. La titular de la ANSES, María Fernanda Raverta, una de las palabras más esperadas, afirmó que "en los próximos días" se conocerá la decisión sobre la continuidad o no del IFE.