El riesgo país subió levemente y se mantuvo por debajo de los 500 puntos

banco central (2) El Banco Central lleva comprados en enero U$S1.100 millones. Foto: Archivo

El riesgo país aumentó menos de 2%

El riesgo país aumentó este jueves 1,7% hasta los 492 puntos básicos, desde mínimos en casi ocho años, frente a un promedio regional en el rango de las 250 unidades.

Los inversores tienen una mejor visión de la Argentina tras el triunfo logrado por el gobierno en octubre último, según analistas.

Los especialistas esperan que la administración del presidente Javier Milei se apoye en esta caída del riesgo país y busque refinanciar deuda en el mercado externo, por primera vez desde 2018.

Otro factor que en el mercado se toma como aliciente es la compra de divisas que realiza el Banco Central (BCRA) a favor de sus reservas, una operatoria que en enero suma U$S1.100 millones.

A nivel accionario, el S&P Merval retrocedió 0,6%, a 3.211.242,22 puntos básicos, mientras que medido en dólares cedió 1,3%, a 2.129 puntos.

Las mayores pérdidas del día las registraron las acciones de Comercial del Plata (-3,3%); banco BBVA (-2,9%); y Metrogas (-2,7%).

En cambio, avanzaron los papeles de Telecom (+3%); Transener (+2,2%); e YPF (+1,6%).

En el caso de los ADR, hubo descensos para Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%), y Banco Macro (-2%).

Fuerte caída de Bioceres

Ls activos de la empresa Bioceres se derrumbaron cerca de 11% en Wall Street.

Fue por el impacto que generó en el mercado la pérdida de control de los activos de ProFarm Group en Estados Unidos.

Un grupo de acreedores avanzó en las últimas horas con la ejecución judicial de subsidiarias vinculadas a la unidad tecnológica, tras un fallo adverso de la Corte de Nueva York.

La empresa que dio origen al grupo biotecnológico fundado en Rosario resolvió hace tres semanas presentarse en concurso preventivo de acreedores luego de no haber logrado un acuerdo tras el default declarado en junio de 2025.