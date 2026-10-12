El Premio Nobel de Economía 2026 distinguió estudios sobre la estabilidad económica

Según detalló el comité del galardón, las aportaciones teóricas brindaron una base sólida a los instrumentos que aplican bancos centrales y autoridades de finanzas en distintos países. El propósito central radica en optimizar la capacidad de respuesta oficial mediante medidas monetarias y fiscales adecuadas.

Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall se desempeña como profesor en la Universidad de Stanford, ubicada en el estado de California. Su vasta trayectoria académica abarca estudios detallados sobre empleo, consumo y dinámicas de mercado, elementos esenciales para descifrar los ciclos económicos.

Michael Woodford enseña en la Universidad de Columbia, en Nueva York, con especialización en el área de política monetaria. Sus publicaciones impulsaron el diseño de herramientas de análisis para medir la influencia directa de los organismos emisores sobre la inflación y la producción general.

Ambos profesionales obtuvieron este reconocimiento por conceptualizar cómo la intervención estatal ayuda a sostener el nivel de actividad económica ante perturbaciones globales. La distinción contempla un monto total de 12 millones de coronas suecas, valor equivalente a U$S1,2 millones, monto que se repartirá en partes iguales. La ceremonia de entrega formal se concretará el próximo 10 de diciembre en la ciudad de Estocolmo.

Un reconocimiento con historia dentro de las ciencias económicas

Aunque el galardón suele denominarse de forma popular como Premio Nobel de Economía, la denominación formal corresponde a Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. La institución bancaria Sveriges Riksbank dispuso su creación en 1968, mientras que la primera entrega formal ocurrió en 1969.

A diferencia de las áreas tradicionales como Física, Química, Medicina, Literatura o Paz, este reconocimiento no figuraba en la lista histórica dispuesta por Alfred Nobel. A pesar de esa diferencia de origen, la distinción mantiene la misma fecha de entrega y comparte el prestigio internacional otorgado por la academia responsable de las evaluaciones.

En la edición anterior de 2025, la distinción recayó en Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. En aquella ocasión, los jurados valoraron las indagaciones sobre innovación tecnológica y el crecimiento a largo plazo. Con la selección de Hall y Woodford, la nómina de 2026 priorizó el estudio de la estabilidad económica y el margen de acción de las políticas públicas.