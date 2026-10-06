El pollo es la carne más consumida en Argentina y supera los 50 kilos por habitante al año

Motivos económicos han influido en que se consuma más carne de pollo.

El producto aporta proteínas para el mantenimiento muscular e incluye un perfil lipídico con predominio de ácidos grasos insaturados.

La ingesta suma además vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, magnesio, selenio, potasio y fósforo.

El avance del sector avícola exhibe una modificación de estructura en la producción y la comercialización de alimentos en el país.

El pollo reemplaza a otras alternativas de consumo y se establece como base de la dieta nacional, impulsado por el precio de mercado y la adaptación para elaborar comidas de ingesta diaria.