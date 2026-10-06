El consumo de carne avícola superó los 50 kilos anuales por habitante en lo que va de 2026 y se ubicó como la proteína de mayor demanda en la Argentina.
El pollo es la carne más consumida en Argentina y supera los 50 kilos por habitante al año
La carne avícola ha desplazado a otras alternativas de consumo. La tendencia que se observó en 2025 ahora se ha incrementado
Los datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas muestran que el volumen da continuidad a la marca del cierre de 2025, cuando el índice promedió los 49 kilos de carne de pollo por persona.
El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo explicó que el incremento fue por motivos económicos y de composición.
El producto aporta proteínas para el mantenimiento muscular e incluye un perfil lipídico con predominio de ácidos grasos insaturados.
La ingesta suma además vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, magnesio, selenio, potasio y fósforo.
El avance del sector avícola exhibe una modificación de estructura en la producción y la comercialización de alimentos en el país.
El pollo reemplaza a otras alternativas de consumo y se establece como base de la dieta nacional, impulsado por el precio de mercado y la adaptación para elaborar comidas de ingesta diaria.
En pocas palabras
- El pollo domina: la carne avícola superó los 50 kilos anuales por habitante en 2026.
- Motivos del alza: factores económicos y su perfil nutricional impulsan la demanda.
- Reemplazo de carnes: se consolida como la proteína principal de la dieta nacional.