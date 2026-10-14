El nuevo techo del dólar oficial para noviembre: hasta qué precio puede subir sin intervención del Gobierno

Ajuste gradual con rezago: La actualización de los límites no se aplica de manera instantánea, sino que responde a una fórmula que contempla un rezago de dos meses a partir del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

La actualización de los límites no se aplica de manera instantánea, sino que responde a una fórmula que contempla un rezago de dos meses a partir del último publicado por el Indec. Progresión diaria: El límite máximo no salta de un solo golpe el primer día hábil, sino que va subiendo paso a paso a lo largo de cada jornada operativa.

El límite máximo no salta de un solo golpe el primer día hábil, sino que va subiendo paso a paso a lo largo de cada jornada operativa. De octubre a noviembre: El límite superior de la banda para el cierre de octubre quedó establecido en $1.950,97. Tomando esa base e incorporando el 1,93% de septiembre, el techo alcanzará los $1.989,12 en el último día de noviembre.

Ese registro representa una "línea roja" regulatoria. Si la demanda empuja la cotización mayorista por encima de ese nivel, el BCRA debe salir obligatoriamente a volcar reservas para frenar la suba. Por el contrario, si la divisa perforara el piso de la banda, el Central tendría que salir a comprar dólares para apuntalar el precio.

El colchón de seguridad: cuántos pesos separan al dólar de su tope máximo

Pese al nuevo techo proyectado, la cotización real del dólar mayorista en el mercado cambiario se encuentra a una distancia considerable de los niveles de alarma fijados por el Banco Central:

Cotización actual: El dólar mayorista cerró la rueda de este martes en $1.515,85 .

El dólar mayorista cerró la rueda de este martes en . Distancia hasta el techo: Para alcanzar el límite de $1.989,12 a fin de noviembre, la cotización tendría que subir $473,27 .

Para alcanzar el límite de $1.989,12 a fin de noviembre, la cotización tendría que subir . Suba requerida: Esa brecha representa un incremento del 31,22% en apenas 47 días.

Esa brecha representa un incremento del en apenas 47 días. Ritmo anual: La probabilidad de que se alcance ese tope luce remota en el corto plazo, teniendo en cuenta que a lo largo de todo 2026 el tipo de cambio mayorista apenas avanzó un 3,14%.

Las razones detrás de la calma en el mercado cambiario

Analistas y operadores de la plaza financiera coinciden en que la estabilidad de las cotizaciones responde fundamentalmente a una abundante oferta de divisas en el circuito mayorista.

Por un lado, el financiamiento privado y la colocación de deuda corporativa por parte de empresas continúan ingresando un caudal sostenido de divisas que alimenta la liquidez del mercado local. Por el otro, esta oferta firme ha permitido que el dólar oficial mantenga una evolución controlada y avance a un ritmo notablemente inferior al de los precios de la economía, consolidando la previsibilidad cambiaria de cara al cierre del año.