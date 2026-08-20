El gobierno nacional licita la privatización del Belgrano Cargas y la línea San Martín

La licitación del Belgrano Cargas incluye la venta de material rodante y locomotoras.

En la licitación prohíben participar del proceso a compañías que estén controladas por Estados extranjeros. lo que dejaría afuera a las empresas chinas, las que tienen participación estatal.

Este modelo operativo separa la administración de la infraestructura del uso de los trenes. De este modo, la red de 7.594 kilómetros de vías repartidos en 16 provincias —incluida Mendoza— continuará bajo titularidad del gobierno nacional, al tiempo que operadores privados asumirán el mantenimiento y el cobro de peajes por el uso de los ramales.

Belgrano Cargas: esquema de la licitación del material rodante

La convocatoria oficial comprende tres ejes principales de negocio diseñados para atraer inversión privada y fomentar la competitividad logística.

El primer bloque corresponde a la concesión de las vías e inmuebles aledaños de las tres líneas ferroviarias por medio siglo.

aledaños de las tres líneas ferroviarias por medio siglo. El segundo componente abarca la entrega en concesión de los talleres ferroviarios por el mismo período, garantizando el mantenimiento y la puesta a punto de las unidades.

por el mismo período, garantizando el mantenimiento y la puesta a punto de las unidades. El tercer aspecto habilita la venta directa y remate del parque de locomotoras y vagones pertenecientes al Estado.

Los recursos obtenidos por la venta del material rodante se destinarán a un fideicomiso de administración específico. Este fondo tendrá como objetivo financiar parte de las obras obligatorias en la red, asegurando que los activos actuales contribuyan a la mejora integral del sistema.

Asimismo, las empresas que resulten adjudicatarias de la infraestructura o adquieran las unidades podrán optar por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marco legal adaptado recientemente para contemplar la construcción y modernización de infraestructura ferroviaria.

Nación licita la línea San Martín, que incluye a varias provincias, entre ellas Mendoza.

Belgrano Cargas: alcance territorial y privatización del material rodante

La red ferroviaria involucrada abarca conectividad clave para los sectores agroindustrial, minero e industrial. El trazado atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Una de las cláusulas destacadas dentro del pliego de bases y condiciones establece la prohibición explícita de participación a empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros. Esta restricción sigue la línea aplicada en licitaciones de infraestructura como la Hidrovía.

El cronograma oficial indica que la presentación de ofertas y apertura de sobres se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. La evaluación estará a cargo de una comisión ad hoc designada por el Ministerio de Economía, estimando la adjudicación definitiva para el transcurso de 2027.

Transición del sistema ferroviario y uso del material rodante

Una vez concluidos los contratos de concesión y concretada la transferencia de los servicios a los nuevos operadores, la firma estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. entrará en proceso de disolución y liquidación.

Con esta reestructuración, la administración central busca traspasar la operación y el riesgo de capital al sector privado, limitando el rol estatal al control regulatorio de la infraestructura ferroviaria.