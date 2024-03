Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de febrero

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 19% respecto del dólar oficial. El paralelo marca una suba desde el inicio de 2024 de $ 10 (terminó 2023 en $ 1025).

nueva dolar blue hoy en Mendoza.jpeg Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

El dólar blue y los oficiales

Dólar Banco Nación (BNA) $ 863,00

Dólar Blue: $ 1.020

Dólar Ahorro/Tarjeta/Turista: $ 1.380,80

Dólar Mayorista: 842,20

Dólar Contado con Liquidación (CCL): 1.091,60

Dólar MEP: $ 1.040,30

La baja del dólar se suma al aumento del precio de los bonos soberanos y de las acciones. De esta forma, el mercado financiero expresa una respuesta positiva al discurso que ofreció el viernes el presidente, Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

El viernes el Banco Central (BCRA) compró u$s 68 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 8560 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 27.328 millones, representando un incremento de u$s 643 millones respecto de la víspera.

