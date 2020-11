Aumento de tarifas: cuándo comenzarán a regir las subas

El Gobierno no tiene previsto ajustar tarifas este año y recién empezará a definir las subas para marzo próximo, afirmó este miércoles el presidente Alberto Fernández, quien además prometió que no serán dolarizadas. "No está previsto que las tarifas se ajusten este año. Calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen", señaló.