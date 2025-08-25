Inicio Economía ARCA
Aviso

Alerta: ARCA dará de baja cuentas, tarjetas y billeteras virtuales a aquellos que figuren en esta lista

ARCA confirmo que puede suspender cuentas bancarias o en billeteras virtuales a todas aquellas personas que figuren en una lista de "No confiables"

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ARCA puede suspender tu cuenta bancaria

ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó los motivos que pueden llevar a personas o comercios a ver sus cuentas bancarias suspendidas, como así también el uso de billeteras virtuales, de tarjetas de crédito y de débito. Asimismo, también confirmó la forma de levantar esas suspensiones.

Desde ARCA señalaron que el organismo tiene la facultad de suspender todo tipo de cuentas a todas las personas que figuren una lista de "no confiables", adonde se puede llegar por diversos motivos.

Esa facultad de ARCA forma parte de las atribuciones que posee el organismo y que están dentro de la política económica del gobierno de Javier Milei. Tiene como objetivo evitar la evasión de impuestos, como así también poder revisar toda operación financiera que se considere sospechosa o irregular.

arca, tarjetas de credito, cuentas.jpg
ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

Las razones para que ARCA pueda bloquear tus cuentas y tarjetas

Nadie está exento de la posibilidad de entrar en la lista de "no confiables" de ARCA. Para ello, solamente se necesita que las personas cumplan con algunos requisitos indeseados, como tener inconsistencias en su información tributaria, movimientos sospechosos que no tengan forma de respaldarlos u operaciones que no tengan justificación.

La medida de ARCA de suspender cuentas también puede afectar a los comercios, que se pueden encontrar con que tienen bloqueadas las operaciones de CUITs por tener un estatus que, para el organismo, es irregular. Otro modo es afectando las diferentes formas de cobrar.

Asimismo, en aquellos casos en los que ARCA considere a una persona o un comercio como "no confiable" puede autorizar el bloqueo de tarjetas de crédito, débito y prepagas, las billeteras virtuales y las cuentas bancarias, lo que puede provocar mucho más que un dolor de cabeza en las personas afectadas.

arca, plazo fijo.webp
ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

Cómo se hace para salir de la lista de "no confiables" de ARCA

Para evitar esta medida de ARCA o salir de la lista de "no confiables", el trámite es muy simple, aunque requiere paciencia. Solo se debe ingresar al sitio del organismo e ir a la sección: "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".

Una vez que se encuentre allí, hay que realizar la presentación digital con la documentación requerida y esperar a que ARCA evalúe el caso y que después notifique su decisión.

Temas relacionados:

Te puede interesar