Alerta: ARCA dará de baja cuentas, tarjetas y billeteras virtuales a aquellos que figuren en esta lista

arca, tarjetas de credito, cuentas.jpg ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

Las razones para que ARCA pueda bloquear tus cuentas y tarjetas

Nadie está exento de la posibilidad de entrar en la lista de "no confiables" de ARCA. Para ello, solamente se necesita que las personas cumplan con algunos requisitos indeseados, como tener inconsistencias en su información tributaria, movimientos sospechosos que no tengan forma de respaldarlos u operaciones que no tengan justificación.

La medida de ARCA de suspender cuentas también puede afectar a los comercios, que se pueden encontrar con que tienen bloqueadas las operaciones de CUITs por tener un estatus que, para el organismo, es irregular. Otro modo es afectando las diferentes formas de cobrar.

Asimismo, en aquellos casos en los que ARCA considere a una persona o un comercio como "no confiable" puede autorizar el bloqueo de tarjetas de crédito, débito y prepagas, las billeteras virtuales y las cuentas bancarias, lo que puede provocar mucho más que un dolor de cabeza en las personas afectadas.

arca, plazo fijo.webp ARCA puede suspender tu cuenta bancaria, tu billetera virtual o tus tarjetas

Cómo se hace para salir de la lista de "no confiables" de ARCA

Para evitar esta medida de ARCA o salir de la lista de "no confiables", el trámite es muy simple, aunque requiere paciencia. Solo se debe ingresar al sitio del organismo e ir a la sección: "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".

Una vez que se encuentre allí, hay que realizar la presentación digital con la documentación requerida y esperar a que ARCA evalúe el caso y que después notifique su decisión.