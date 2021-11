Docentes universitarios de Mendoza anunciaron un paro para el miércoles 24

El documento revela que "hasta 2019 recibimos el pago del FONID en tiempo y forma, a pesar de que las partidas necesarias para el pago llegaban con retraso. Por lo tanto, era la UNCUYO , con fondos propios, quien sostenía el pago".

A partir del último trimestre de 2019 hasta la fecha, comenzaron a acumularse meses de atraso. Desde la CONADU Histórica se realizaron los planteos correspondientes.

"En la última reunión mantenida con el nuevo secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, se realizó el planteo puntual de la situación de la docencia preuniversitaria, en ese momento acumulando 4 de meses de no percibir el incentivo. Tomó nota del reclamo, aún sin respuesta", se quejó Fadiunc.

Luego describió: "A nivel local, hemos presentado notas. Durante el año 2020, producto de una reunión con la secretaría Económico Financiera de la UNCUYO, logramos que se adelantara el pago de algunos meses mientras se esperaba el giro de Nación. Durante este 2021, la situación no se modificó y al mes de junio quedamos al día. Pero a partir de ese mes no hemos percibido nuevo pago lo que provocó nuevas presentaciones. La última fue la solicitud de una reunión con el rector y Fernanda Bernabé para encontrar una solución. Con este motivo se presentó una nota el 20 de octubre, de la que aún no hemos tenido respuesta.".

Los docentes agrupados en Fadiunc se concentrarán el miércoles 24 a las 10.30 en la puerta de la Facultad de Ciencias Políticas.