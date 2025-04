"Cordillera y mar" la nueva gira de Abel Pintos que comenzará en Mendoza

Abel Pintos presentación gira Cordillera y Mar.jpg Abel Pintos en la presentación de su próxima gira "Cordillera y Mar".

En el encuentro con la prensa el artista habló sobre las particularidades que presentará esta gira, ya que no solo de música se nutrirá cada ciudad visitada.

Abel Pintos: cómo será su gira "Cordillera y Mar"

A tono con el compromiso que el artista junto a su productora, Plan Divino, asumió hace años en pos de trabajar de manera mancomunada por la educación, la cultura, la salud y el cuidado del medio ambiente, en cada ciudad habrá una acción específica. La idea es dejar un mensaje y una huella para sus habitantes, especialmente para las nuevas generaciones: niños y adolescentes serán convocados a ser parte de lo que sin dudas será luego una elección en el camino de sus vidas.

El cantautor detalló: “A mí me gusta enmarcar las giras cuando no presento un disco, enmarcarlo en algo conceptual. La idea es comenzar por Mendoza, después bordear la cordillera con toda la Patagonia y a la hora de regresar hacerlo por el lado del mar, en este caso voy a terminar en Puerto Madryn”, comentó sobre el título de su gira y el significado que tiene.

Luego agregó: “Pienso en el reencuentro y la emoción que me genera cada presentación. Y esa emoción la traduzco en las canciones que elijo para cantar en cada concierto. Voy a elegir canciones nuevas, pero también canciones que siento que tanto el público como yo necesitamos compartir”, dijo y adelantó que además de sus éxitos estarán canciones de su EP con versiones de temas como "Eres" (Café Tacvba), “Creo en ti” (REIK), “Me dediqué a perderte” (Alejandro Fernández) o "De repente" (Soraya).

En cuanto a la forma en que vive el inicio de un nuevo tour dijo: “Siento que en cada gira o disco llega un nuevo Abel de alguna forma. No desde cero, pero soy un ser que respeta todo lo que me construyó y me constituye. Y eso tiene que ver con las distintas etapas que viví.

Luego agregó: "No soy de las personas que necesitan enterrar lo ya vivido. Estoy en paz con lo vivido, pero vivo más en el presente, y en el deseo de todo lo que quiero vivir en adelante. Entonces en cada disco y cada gira llego con un montón de cosas por contar. Por eso me tomo tiempo entre los discos o las giras. Cuando salgo a cantar me gusta salir a contar cosas”.

En tanto, el vínculo de Abel con la educación sigue ligado también por su enorme compromiso para con las raíces y la historia de nuestro país habiéndose consolidado a partir del lanzamiento de su álbum “Alta en el Cielo”. Este trabajo contiene la interpretación de ocho canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón.

Las versiones de las canciones patrias han significado recibir más de 30 distinciones y reconocimientos de diferentes organismos públicos y privados, por el gran aporte a la cultura y la unidad nacional realizado con la entrega de este material, que se puede escuchar y descargar AQUÍ.