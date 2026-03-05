Convierten un residuo común en fertilizante y mejoran la agricultura, según el INTA

Este insumo práctico, económico y de fácil aplicación en el campo. No es compost suelto ni estiércol sin tratamiento, sino pequeños pellets con materia orgánica, nutrientes esenciales y microorganismos benéficos que actúan sobre la dinámica del suelo.

El nuvo fertilizante que promete cambiarlo todo

Probado en ensayos a campo con cultivos como tomate, vid, forrajes y hortalizas, Biopellet demostró resultados alentadores. Los suelos tratados con este biofertilizante mejoraron su estructura, aumentando la disponibilidad de nutrientes y favoreciendo la productividad de los cultivos. Esto se traduce en un rendimiento más eficiente y potencialmente mayor producción por hectárea, sin que el productor tenga que depender únicamente de fertilizantes químicos costosos o difíciles de adquirir.

Más allá de su impacto agronómico, el desarrollo tiene un componente de economía circular. El residuo deja de ser un pasivo ambiental para convertirse en un insumo estratégico, generando empleo local y reforzando la competitividad de las regiones productivas. Según estimaciones del INTA, el mercado inicial donde este biofertilizante puede ser adoptado supera las 345.000 hectáreas en la región de Cuyo, con posibilidades de escalar aún más si se consolida la producción a gran escala.