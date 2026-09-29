Xi propone iniciativas para reforzar BRICS

También señaló que debían fomentar un mercado integrado de mayor envergadura, crear incubadoras de innovación, modernizar las industrias tradicionales, desarrollar industrias emergentes y desplegar industrias del futuro.

China será pionera en el establecimiento de una comunidad de inteligencia artificial (IA) de código abierto del BRICS y apoyará la cooperación en el desarrollo y la aplicación de grandes modelos de lenguaje. Asimismo, organizará seminarios especializados y cursos de capacitación sobre IA, y construirá un ecosistema abierto para la inteligencia artificial, afirmó Xi.

Propuso establecer una asociación entre las zonas económicas especiales del BRICS, en cuyo marco los países podrán crear un portal inteligente, coordinar políticas y construir una nueva vía para el desarrollo abierto. China también organizará el próximo año el Foro del BRICS sobre el Comercio de Servicios, con el objetivo de cultivar nuevos motores para la cooperación económica y comercial.

Además, China impulsará la creación de una plataforma en la nube para el ecosistema digital del BRICS y llevará a cabo capacitaciones en competencias digitales, intercambios tecnológicos y procesos de articulación industrial para promover conjuntamente la economía digital, señaló Xi.

Expresó la disposición de China a ayudar a los demás países miembros del BRICS a construir fábricas inteligentes y desarrollar estándares y normas, con el fin de promover conjuntamente la transformación y modernización de la manufactura.

Xi también propuso crear una alianza de formación de ingenieros de los países del BRICS para desarrollar conjuntamente profesionales de la ingeniería y establecer un reconocimiento mutuo de los estándares de competencia. China pondrá en marcha un programa de intercambio juvenil para la innovación científica y tecnológica del BRICS, con el objetivo de formar más talentos altamente calificados.

Al señalar que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030) de China, Xi afirmó que el país continuará impulsando un desarrollo de alta calidad, ampliando una apertura de alto nivel, implementando la Iniciativa para el Desarrollo Global y promoviendo una cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a fin de compartir oportunidades y prosperar junto con otros países.

Liu Ying, investigadora del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, afirmó que, mientras el BRICS celebra su 20º aniversario y avanza hacia su próxima “década dorada”, las cinco iniciativas de China responden a las necesidades compartidas de desarrollo del BRICS y del Sur Global en general.

China no solo ha ofrecido directrices para la cooperación, sino también plataformas y mecanismos concretos para llevarla a cabo, señaló. A su juicio, esto ayuda a los países miembros del BRICS a ampliar su voz en el ámbito internacional y, al mismo tiempo, fortalecer sus propias bases de desarrollo.

Xi indicó que, a medida que el Sur Global, con su ascenso colectivo, se ha convertido en un motor clave de la multipolaridad mundial, los países miembros del BRICS deben aprovechar la oportunidad histórica, unir al Sur Global, actuar como una fuerza activa, estabilizadora y positiva en los asuntos internacionales, y promover el bienestar de toda la humanidad para aportar estabilidad al mundo y hacerlo un lugar mejor.

Subrayó que los países del Sur Global deben defender conjuntamente el Estado de derecho en los asuntos internacionales, salvaguardando la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las controversias, a fin de garantizar que el derecho y las normas internacionales se apliquen a todos por igual y sin dobles raseros.

Por ZHAO JIA y MO JINGXI.