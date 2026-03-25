Un viaje por el alma histórica de Beijing

Escondido entre los edificios altos y modernos de Beijing, Zhuanta Hutong se mantiene como uno de los callejones más antiguos y de mayor relevancia histórica de la capital. Este estrecho pasaje es el único en Beijing con una historia documentada que abarca tres dinastías: Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). De hecho, a menudo se lo conoce como “la raíz del hutong”, un testimonio vivo de la profunda historia de Beijing.

El hutong no solo destaca por su arquitectura antigua, sino también por las historias de personas influyentes que vivieron allí, entre ellas el dramaturgo de la dinastía Yuan Guan Hanqing y el reconocido escritor Lu Xun, una figura clave de la literatura china moderna.

“Para quienes desean ver más allá de la superficie de la vida moderna de Beijing, no hay mejor lugar para empezar que aquí”, dijo Yue, mientras guía a los visitantes hacia los tesoros ocultos del callejón.

Uno de ellos, ubicado en la entrada oriental de Zhuanta Hutong, es la librería Zhengyang. La librería, también impregnada de historia, se especializa en libros sobre la historia de Beijing y es famosa por la Pagoda del Anciano Wansong, una estructura de ladrillo de nueve niveles que se remonta a la dinastía Yuan y que se encuentra discretamente en el patio.

En noviembre abrió el Centro de Experiencia Cultural “Raíz del Hutong” de Beijing en Zhuanta Hutong, en el distrito de Xicheng de la ciudad. Con aire impregnado de aroma a té y recuerdos artesanales inspirados en los diseños tradicionales de patios, el centro ofrece a los visitantes una conexión tangible con el pasado del hutong. El segundo piso funciona como espacio de exposiciones y la terraza del último nivel ofrece una vista panorámica de los tejados del área, con sus aleros curvados.

“Es un nuevo punto de interés tanto para los residentes como para los turistas”, dijo Pei Chen, gerente general del proyecto de renovación del hutong.

A pesar del rápido desarrollo de Beijing, el sentido de comunidad en el hutong sigue siendo fuerte. Pei, quien creció en los antiguos callejones de la ciudad, reflexionó sobre uno de sus encantos más duraderos: el espíritu comunitario. “En el hutong, los vecinos se conocen unos a otros. Hay una verdadera sensación de cercanía aquí que es difícil de encontrar en las ciudades actuales. Es una cualidad rara y valiosa en un mundo que avanza tan rápido”, dijo.

“Cuando caminas por estos callejones, te conectas con una comunidad que ha perdurado durante siglos. Tal vez te vayas con un libro, o quizá solo con un sentido más profundo de conexión con una ciudad que siempre ha evolucionado, pero que sigue profundamente arraigada en su pasado”, añadió.