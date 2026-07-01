Revitalización rural: vida y empoderamiento

Cuando su mandato de dos años terminó en 2023, quiso continuar trabajando en el campo. “En ese momento, la aldea estaba viendo algunos avances en términos de desarrollo rural”, afirmó Hu. “Esperaba ayudar a mejorarlo, así que decidí quedarme”.

En marzo de 2024, las autoridades locales organizaron una serie de sesiones de capacitación para más de 100 primeros secretarios del Partido a nivel de aldea sobre temas como tecnología de nuevos medios y transmisiones en vivo, con el objetivo de alentarlos a impulsar el desarrollo económico local mediante plataformas digitales.

“La capacitación me ayudó mucho”, señaló Hu. “No solo adquirí habilidades técnicas, sino que también me di cuenta de que internet puede impulsar el crecimiento económico y beneficiar a los habitantes locales”.

En mayo del año pasado, realizó su primera transmisión en vivo desde las extensas praderas de Hejiaxin.

“La sesión de dos horas atrajo a algunos espectadores y no dejaba de hablar porque quería presentar los hermosos paisajes y las especialidades locales de la aldea”, detalló.

Ya ayudó a los habitantes a vender productos agrícolas, como batatas, maíz y brotes de ajo, por un valor superior a 50.000 yuanes (u$s 7.370), según contó.

Hu Yuming (izquierda) promociona alimentos locales en Hejiaxin, una aldea de Tieling, provincia de Liaoning. Para uso de CHINA DAILY.

Muchos funcionarios del Partido como Hu se dedican al trabajo de primera línea y están impulsando el campo con la ayuda de internet.

Chen Jianguo, de 46 años, secretario del Partido de la aldea de Beishan, en Shangrao, provincia de Jiangxi, revitalizó la aldea usando solo un teléfono móvil y una sala de transmisiones en vivo.

Una transmisión típica comienza con Chen ajustándose el cuello de la camisa, colocando un producto como un frasco de verduras encurtidas caseras sobre la mesa frente a la cámara y saludando a los espectadores con su estilo característico: “Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a la transmisión en vivo del secretario Chen de Beishan”.

Chen, quien dejó Beishan cuando era joven en 2004 para buscar mejores oportunidades en la provincia de Zhejiang, regresó a su aldea después de que se inaugurara una línea ferroviaria de alta velocidad en junio de 2015.

“La comodidad del transporte de alta velocidad ayudó a llevar los productos agrícolas de Beishan al exterior y trajo de vuelta a los jóvenes de Beishan”, sostuvo Chen.

En una sesión de capacitación sobre comercio electrónico rural organizada por el gobierno local, Chen descubrió por casualidad un mundo completamente nuevo.

“El profesor habló sobre los programas en línea que ayudan a impulsar la revitalización rural, y pensé que podíamos integrar recursos para promocionar nuestros productos agrícolas fuera de la aldea”.

Con el apoyo de políticas para el comercio electrónico agrícola, Beishan comenzó a avanzar a grandes pasos mediante las transmisiones en vivo.

A comienzos de 2020, una funcionaria llamada Du Bo creó una historia dinámica de la revitalización del turismo cultural al producir un video corto sobre prevención de epidemias en el dialecto local.

El video atrajo 750.000 visualizaciones y Du, quien entonces era directora de la oficina de cultura y turismo del condado de Tahe, en la provincia de Heilongjiang, descubrió por primera vez el poderoso alcance de los nuevos medios.

“El éxito me inspiró a formar mi propio equipo de nuevos medios”, continuó. “En mi tiempo libre grabábamos videos cortos o hacíamos transmisiones en vivo para promocionar los paisajes helados, la ecología forestal y la cultura étnica local”.

A comienzos de 2023, cuando las temperaturas en el condado bajaron hasta los -20 °C, Du se puso la vestimenta tradicional del grupo étnico oroqen para grabar un video corto titulado Hada del ciervo blanco en un bosque de abedules, que tuvo una amplia difusión en internet.

Como directora de la oficina de turismo, el trabajo de Du era promocionar los recursos turísticos locales. “No solo promocionaba el turismo, sino que también planificaba y construía una gran cantidad de rutas paisajísticas y proyectos culturales cada año”.

Por ZHOU HUIYING y WU YONG.