Los trucos de ahorro para comprar artículos para el hogar en el supermercado Líder

Entre las opciones para usar los trucos de ahorro en artículos para el hogar en el supermercado Lider se encuentra un conjunto de taza y plato que cuestan $1.990 cada uno y no solo se ven muy estéticos, sino que pueden ser lo que corone el estilo de tu mesa.

Uno de los instagramers conocidos en decoración en Chile "El blog del decorador" hizo una mesa para sus visitas y aprovechó los artículos con descuento para incrementar los trucos de ahorro.

El bloguero hizo un video con las ideas de decoración para recibir a invitados en casa y ahorrar: "Yo quiero comprar productos que me sirvan para armar una once muy relajada en mi living, usando los nuevos productos para la mesa del Lider, que tiene muchos colores, junto con algunos accesorios".

¿Quieres sorprender a tus visitas? Te enseño cómo, junto a @lider_cl Aprovecha #LoNuevoEnHogar y sus Precios Bajos en productos como mesa, menaje, cocina, organización y logia. Y esta es la mejor parte, porque hasta el 17 de abril, puedes acumular 2.000 pesos MI CLUB LIDER, por compras sobre los 20.000 en menaje, cocina, logia y organización. Y si pagas con tu LIDER BCI, mejor, porque acumulas 4.000 pesos. Te explico como puedes decorar tu mesa de centro en el living y hacer algo como yo. - Ten en cuenta que cualquier mesa de centro sirve, sólo debes dimensionar la cantidad de cosas que vayas a incluir y cómo. Recuerda que además, puedes usar una mesa de apoyo o ir sirviendo de a poco. - Importante saber la cantidad de invitados, en general, lo mínimo son 4 personas. - Compra vajilla con colores entretenidos que acompañen la decoración de tu casa y la comida que vayas a servir. - Si tu onda es más clásica, usa vajilla y accesorios con máximo 2 tonos, ejemplo, burdeo y blanco. - Siempre incluye accesorio, pueden ser plantas artificiales, velas y/o algo que de altura, como un jarrón con flores. - Ubica los puestos de tus invitados mediante platos y copas (Sí!, las copas dan ese aire sofisticado) - Finalmente, pon fuentes, pocillos y todo eso que compraste, que te sirve para contener la comida. ¡No olvides los cubiertos!